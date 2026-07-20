Las Toscas: Abren las inscripciones para la 21° edición de «Las Toscas Corre»

La tradicional competencia se realizará el 16 de agosto, en el marco del 146.º aniversario de la ciudad, con recorridos de 5 y 10 kilómetros.

La Municipalidad de Las Toscas anunció la apertura de inscripciones para la 21.ª edición de «Las Toscas Corre», la tradicional prueba atlética que se desarrollará el próximo 16 de agosto como parte de los festejos por el 146.º aniversario de la ciudad.

La competencia ofrecerá dos modalidades, de 5 y 10 kilómetros, para que corredores de distintos niveles puedan participar de la jornada deportiva.

Los organizadores informaron que habrá importantes premios en efectivo para los participantes, además de beneficios para quienes realicen la inscripción anticipada. Según el orden de inscripción, los corredores recibirán una remera o una gorra oficial del evento.

Asimismo, quienes se inscriban hasta el 1 de agosto accederán a un 20 % de descuento en el valor de la inscripción.

Desde el municipio invitaron a deportistas y aficionados a sumarse a esta nueva edición de la carrera, que cada año reúne a corredores de toda la región y se consolida como una de las principales actividades del aniversario de Las Toscas.