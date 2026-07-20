Jóvenes de Villa Ocampo representaron al norte santafesino en el Selectivo Provincial de Malambo y Danzas de Chabás

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, felicita a los jóvenes bailarines Agustín Cubecino y Kiara Romero, representantes de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé”, y a los bailarines independientes Valentina Rosales e Ignacio Paré, quienes representaron a nuestra ciudad en el certamen desarrollado en la localidad de Chabás, al sur de la provincia de Santa Fe participando en las categorías Pareja Tradicional Juvenil y Pareja Estilizada.

Felicitamos especialmente a Valentina Rosales e Ignacio Paré, quienes han obtenido el título de campeones provinciales en la categoría Pareja Tradicional Juvenil y se preparan para representar a la provincia de Santa Fe en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, en Tanti, provincia de Córdoba.

Su participación en esta competencia de alto nivel constituye un valioso reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con la danza folklórica, llevando con orgullo el nombre de Villa Ocampo y representando a todo el norte santafesino.

Desde el Municipio destacamos el trabajo constante de nuestros jóvenes artistas y sus formadores, quienes con pasión y perseverancia mantienen vivas nuestras tradiciones y fortalecen la identidad cultural de nuestra región.