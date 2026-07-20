Las Toscas: La Municipalidad fortalece las acciones de prevención y coordinación en materia de seguridad

La Municipalidad de Las Toscas continúa fortaleciendo las políticas de prevención y coordinación institucional en materia de seguridad, mediante un trabajo permanente junto a las fuerzas provinciales y organismos competentes.



Con ese objetivo, el intendente Iván Sánchez dispuso la creación de la Subsecretaría de Seguridad, desde donde se coordinan políticas orientadas a fortalecer la prevención, optimizar los recursos disponibles y generar un trabajo permanente junto a las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales competentes.



Si bien la seguridad pública constituye una responsabilidad primaria e indelegable del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Gobierno Municipal asumió desde el inicio de la gestión un rol activo en la articulación institucional, la prevención y el acompañamiento, impulsando acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.



Estas acciones se desarrollan en el marco de las facultades establecidas por la Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436 y en concordancia con el artículo 30 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe (Reforma 2025), que establece la responsabilidad provincial en materia de seguridad pública y promueve la articulación con los gobiernos locales para el desarrollo de políticas preventivas.

Trabajo articulado con las fuerzas de seguridad



Durante estos meses de gestión se llevaron adelante diversas reuniones de trabajo con autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y representantes de las distintas fuerzas de seguridad con presencia en la región.



Entre los encuentros realizados se destacan las reuniones con el Coordinador Operativo Zona Norte del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lino Segretín; la Coordinadora Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), Alejandra Carrizo; la Directora Provincial de la PDI, Eva Caineli; el jefe de la Unidad Regional IX, Cristian Soto; el subjefe Cristian Sánchez; el jefe de Zona, Hugo Retamozo; el jefe de la Comisaría 5ª de Las Toscas, Enzo Sosa; y el jefe de la Patrulla Urbana, Leopoldo Erentrau.



Estos espacios permitieron fortalecer la coordinación institucional, compartir diagnósticos y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar la prevención del delito y la respuesta ante distintas situaciones que afectan a la comunidad.



Acciones de prevención



El Gobierno local impulsó distintas acciones orientadas a fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. Entre las principales intervenciones realizadas se encuentran:



• Inspecciones y controles en chatarrerías.

• Acompañamiento institucional durante el proceso de renovación de autoridades de la Comisaría 5ª de Las Toscas.

• Relevamiento, mantenimiento y fortalecimiento del sistema de videovigilancia. Actualmente se encuentran operativas 21 cámaras de seguridad sobre un total de 40 previstas para la primera etapa del proyecto.

• Mejoras del alumbrado público en distintos barrios de la ciudad.

• Trabajos de desmalezado y mantenimiento de espacios públicos para generar entornos más seguros.

• Intervenciones conjuntas con el área de Desarrollo Humano y Acción Social en situaciones que requieren un abordaje integral.



Cada una de estas acciones forma parte de una estrategia preventiva que busca intervenir sobre distintos factores que inciden en la seguridad comunitaria y mejorar la capacidad de respuesta del Estado local.

Un compromiso permanente



La seguridad constituye un desafío permanente que requiere planificación, continuidad y el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.



En ese marco, la Municipalidad de Las Toscas ratifica su compromiso de continuar impulsando políticas preventivas, fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones provinciales y gestionando nuevas herramientas que permitan brindar mayores respuestas a los vecinos, convencida de que la prevención, la coordinación y la presencia del Estado son pilares fundamentales para construir una ciudad más segura.