Vacaciones Copadas: se movilizaron a más de 430.000 personas y generaron un impacto económico de $25.700 millones

Durante el receso escolar de invierno, la Provincia desplegó más de 150 propuestas culturales en 30 localidades de 15 departamentos, que fueron disfrutadas por santafesinos y visitantes. El Observatorio Turístico Provincial estima que en las dos semanas se movilizaron 430.000 personas, con un movimiento económico superior a los 25.700 millones de pesos, con un gasto promedio diario de $148.600 por turista.

El Gobierno de Santa Fe ofreció durante el receso escolar de invierno más de 150 propuestas culturales en plazas, parques, paseos y espacios públicos de 30 pueblos y ciudades. La programación, pensada para toda la familia, incluyó conciertos, obras de teatro, talleres y muestras, y fue disfrutada por miles de santafesinos y visitantes de otras provincias.



En paralelo, el Observatorio Turístico Provincial estimó que más de 430.000 personas participaron de la agenda, con un gasto promedio diario de $148.600 por turista y un movimiento económico total de 25.700 millones de pesos. La dinámica turística incluyó el arribo de 151.200 visitantes: 48.900 turistas que permanecieron en destino un promedio de 2,7 noches durante el fin de semana largo y 1,6 noches en el siguiente, y 102.300 excursionistas que realizaron visitas de un día, provenientes tanto de distintos puntos de la provincia como de jurisdicciones vecinas.



“Por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, trabajamos para democratizar la cultura en todo el territorio provincial y, a la vez, potenciar el turismo”, aseguró la ministra de Cultura, Susana Rueda. En esta línea, destacó que “entre el sábado 4 y el domingo 19 de julio, la provincia fue escenario de múltiples actividades destinadas a toda la familia, con especial énfasis en niñas y niños que aprovecharon las vacaciones escolares para disfrutar de propuestas culturales y recreativas”.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, puso el acento en la dimensión económica y productiva: “La agenda cultural y turística de este invierno no solo generó disfrute y encuentro en toda la provincia, sino que también dejó un impacto concreto en la economía santafesina. Con más de 25.700 millones de pesos derivados de la actividad turística, se fortalecieron cadenas de valor vinculadas al alojamiento, la gastronomía, el transporte y los servicios. Este movimiento demuestra que la cultura y el turismo, cuando se piensan como política pública integral, son capaces de generar empleo, dinamizar la producción y proyectar a Santa Fe como un destino competitivo en la región”.

Rosario: epicentro de la creatividad

En Rosario, la creatividad se desplegó en Casa Arijón con “El jardín que nos habita”, “Patios de juegos” y “El refugio del color”; en El Cairo Cine Público con un ciclo de 12 funciones gratuitas pensadas para disfrutar en familia; en el Museo del Deporte Santafesino con actividades de juego, dibujo y arte; y en Plataforma Lavardén, transformada en “La Fábrica de las cosas imaginarias”, donde se pudo descubrir la fotografía como creación con luz, experimentar un estudio de grabación profesional y participar de espectáculos en el Teatro, el Petit Salón y el Gran Salón.

Santa Fe: cultura y juego en cada espacio

En la ciudad de Santa Fe, los Aleros Coronel Dorrego y Las Flores ofrecieron juegos y actividades al aire libre que hicieron olvidar el frío invernal; la Casa de la Cultura abrió sus jardines y salas para recorridos patrimoniales; El Molino Fábrica Cultural desplegó talleres de bordado, plegado y construcción; La Esquina Encendida sumó rondas de tejido, lectura y juegos de encastre; La Redonda organizó un estudio de streaming, juegos de patio y experiencias sonoras; y el Museo de Ciencias Naturales Ameghino abrió su “Loco Laboratorio” para explorar salas y depósitos.

Territorialidad y diversidad cultural

La territorialidad fue un rasgo distintivo de la agenda, con obras de teatro en Avellaneda, Las Toscas, Reconquista, San Guillermo, San José del Rincón, San Justo, Tostado, Vera, Villa Gobernador Gálvez y Villa Ocampo. También se realizaron proyecciones del Cinemóvil en Berna, Carlos Pellegrini, Coronel Arnold, Ingeniero Chanourdié, Labordeboy, La Sarita, La Vanguardia, Lanteri, Piamonte, Piñero, San Cristóbal y San Javier. El espectáculo de circo itinerante “Vuelos imaginarios” llegó a Bigand y Ricardone, mientras que la obra “Pintando a Berni” se presentó en Casilda, El Trébol y Venado Tuerto. Además, se realizó una visita nocturna al Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja de Cayastá, que sumó una experiencia única al calendario cultural.