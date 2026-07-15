El Hospital de Reconquista ya puede realizar tratamientos que antes obligaban a derivar pacientes a Santa Fe

El gobierno de Maximiliano Pullaro incorporó un equipo de aféresis, que permite obtener plaquetas para pacientes con enfermedades oncohematológicas y otros cuadros complejos. La tecnología permite obtener plaquetas en el propio hospital y amplía el acceso a tratamientos especializados para toda la región.

El Hospital Central Reconquista fortaleció la atención de pacientes que requieren transfusiones de plaquetas con la incorporación de un moderno equipo de aféresis, una tecnología única en el norte santafesino que permite realizar en el efector tratamientos que hasta ahora requerían derivaciones a la ciudad de Santa Fe.



El director del hospital, Juan José Nardin, destacó que la incorporación del equipo representa “un salto en la capacidad de respuesta de nuestro Servicio de Hemoterapia”, ya que permite realizar tratamientos que hasta ahora requerían derivaciones a la ciudad de Santa Fe. “Hoy podemos atender en Reconquista pacientes con coagulopatías, leucemias, linfomas y otras enfermedades que requieren transfusión de plaquetas, acercando una prestación de alta complejidad a toda la región”, señaló.



Además, remarcó que el fortalecimiento del servicio forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, para consolidar el modelo provincial de donación voluntaria. «Para que el sistema funcione es imprescindible contar con sangre disponible antes de que aparezca la urgencia. El objetivo es seguir avanzando hacia una donación voluntaria, habitual, informada y responsable, dejando atrás el modelo de buscar donantes cuando un paciente ya los necesita. Santa Fe es pionera en esa transformación y desde nuestro hospital trabajamos para profundizarla», sostuvo.



Nardin también subrayó que la incorporación de tecnología debe ir acompañada por la formación continua de los equipos. En ese sentido, recordó que en marzo el hospital organizó, junto con el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de la Provincia, una Jornada de Medicina Transfusional en modalidad presencial y virtual, que convocó a referentes de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. La capacitación estuvo a cargo del médico pediatra y hematólogo Daniel Díaz, del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.

Cómo funciona la donación por aféresis

En la aféresis el equipo procesa la sangre a medida que se extrae: separa las plaquetas y devuelve al donante los demás componentes, como glóbulos rojos y plasma. Así lo explica la jefa del área, Lidia Lupis, quien detalló que “para una transfusión de plaquetas se necesitan entre cinco y ocho donantes cuando se trata de sangre común. Con una sola donación por aféresis se cubre esa demanda”. Además, el procedimiento tiene una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos. Es algo más extenso que la donación convencional, pero se lleva adelante en un entorno cómodo y controlado, acompañado por el equipo de salud.



Entre los requisitos que debe tener el donante es importante tener en cuenta que pueden hacerlo personas mayores de 18 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buen estado de salud. No se debe haber consumido aspirina, ibuprofeno u otros antiinflamatorios en las 48 a 72 horas previas. Por razones de seguridad, las mujeres con dos o más embarazos no pueden donar plaquetas debido a la posible presencia de anticuerpos que podrían generar reacciones adversas en los receptores.



La donación de plaquetas por aféresis puede realizarse con mayor frecuencia que la donación de sangre total, incluso una vez por semana o cada 15 días, de acuerdo con las normativas vigentes, ya que las plaquetas se recuperan rápidamente en el organismo.



Sobre la importancia que tiene donar de manera voluntaria y regular para garantizar el acceso equitativo a sangre segura, Lupis, remarcó que “es fundamental seguir concientizando a la gente de la importancia de la donación de sangre, por lo cual junto a la coordinadora en Promoción, Giuliana Cardozo, trabajamos en colectas externas dos veces por mes, con instituciones públicas y privadas”.

Colectas públicas y en el Hospital

Quienes deseen informarse o solicitar un turno para donar sangre o plaquetas por aféresis, en el Hospital Central Reconquista, pueden comunicarse por WhatsApp al 3482 219381. Una vez asignados el día y horario, el equipo de Hemoterapia realizará una entrevista previa para brindar información sobre el procedimiento, responder consultas y verificar que la persona reúna las condiciones para la donación.



El martes 21 de julio, a partir de las las 8, habrá una colecta pública de sangre en la Iglesia Universal (Calle 21 1428), en Avellaneda. Las personas interesadas en acercarse a donar podrán solicitar turno por el número de WhatsApp mencionado anteriormente.