En dos años, la Provincia duplicó su capacidad de intervenir en situaciones de consumo problemático

Los datos fueron suministrados por el Observatorio Provincial en la materia, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio. Gracias a una ampliación en la infraestructura de atención -los dispositivos de acompañamiento pasaron de 92 en 2023 a 174 en la actualidad-, durante 2025 se abordaron 182.219 situaciones, lo que representa un crecimiento del 153 % respecto de 2023.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio, el Gobierno de la Provincia realizó un balance de las políticas públicas implementadas a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), que reflejan una expansión sostenida de las acciones de prevención, asistencia y acompañamiento en todo el territorio santafesino.



De acuerdo a los datos relevados por el Observatorio Provincial de Consumos Problemáticos, y producto de una importante ampliación de la infraestructura de atención, durante 2025 se abordaron 182.219 situaciones vinculadas a consumos problemáticos, lo que representa un crecimiento del 153 % respecto de 2023, cuando se habían registrado 72.000 intervenciones.



Los dispositivos de acompañamiento pasaron de 92 en 2023 a 174 en la actualidad, mientras que las plazas destinadas al tratamiento y acompañamiento crecieron significativamente, tanto en modalidad residencial como ambulatoria.



En este sentido, el secretario de Aprecod, Luciano Sciarra, destacó que “estos números reflejan la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, con más presencia del Estado, más recursos y una red de acompañamiento que llegue a cada rincón de la provincia. Detrás de cada intervención hay una persona, una familia y una comunidad que encuentra una respuesta”.

Cercanía

Uno de los ejes centrales de la estrategia provincial es fortalecer la presencia territorial del Estado. Desde el inicio de la gestión, los equipos de Aprecod desarrollaron acciones en los 19 departamentos santafesinos, recorriendo más de 287.000 kilómetros para acercar dispositivos de prevención, orientación y asistencia.



En materia preventiva se llevaron adelante 480 intervenciones presenciales, la mayor parte de estas acciones se desarrollaron en espacios comunitarios, aunque también tuvieron presencia en instituciones educativas, clubes deportivos, ámbitos laborales y organizaciones de fe.



A su vez, las consultas digitales realizadas a través del chatbot y la línea 0800 aumentaron más de un 200% durante el último año, consolidándose como herramientas de acceso rápido para personas que buscan acompañamiento o información.



“Trabajamos para que nadie tenga que trasladarse cientos de kilómetros para recibir orientación o asistencia. La presencia territorial es fundamental porque permite detectar situaciones tempranamente, acompañar a las familias y construir redes comunitarias que sostengan los procesos de recuperación”, señaló Sciarra.

Dónde se da la mayor demanda de acompañamiento

El análisis de las intervenciones realizas hasta el momento muestran que la mayor concentración de situaciones abordadas se registró entre personas de 21 a 32 años. El grupo de 27 a 32 años representó el 25 % de los casos, mientras que el segmento de 21 a 26 años alcanzó el 24 %.



Asimismo, se observó un crecimiento de la participación de mujeres en los dispositivos de atención, pasando del 13 % al 20 % del total de las situaciones; y realizaron la mayoría de las consultas de orientación, representando el 86 % de los contactos efectuados para sí mismas o para terceros.

Respecto de las sustancias más presentes, la cocaína aparece en el 59 % de los casos, seguida por la marihuana (32 %) y el alcohol (25 %).

Acompañarte: una política pública inédita en la provincia

El programa Acompañarte permitió la creación de dispositivos públicos de prevención y acompañamiento en adicciones en distintas regiones de Santa Fe. Desde su puesta en marcha, a fines de 2024, ya se habilitaron 14 nuevos dispositivos distribuidos en 12 departamentos, con una cobertura que alcanza a 41 municipios.



En su primer año de funcionamiento, el programa acompañó directamente a más de 900 personas y fortaleció el acceso a tratamientos y espacios de contención en localidades que hasta el momento no contaban con servicios públicos específicos para el abordaje de los consumos problemáticos.



Además, la Provincia mantiene convenios con 174 dispositivos de acompañamiento en todo el territorio santafesino, lo que representa un incremento del 89 % respecto de 2023.

Números de contacto: