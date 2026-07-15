Villa Ocampo: Se encuentran disponibles las cuotas 4, 5 y 6 del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural

La Oficina de Catastro de la Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que ya se encuentran disponibles las boletas correspondientes a las cuotas 4, 5 y 6 del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural.

Los contribuyentes pueden obtenerlas de manera online ingresando al sitio web http://www.santafe.gov.ar/api y siguiendo las instrucciones indicadas, o bien de forma presencial acercándose a la Oficina de Catastro de la Municipalidad con su número de partida inmobiliaria, donde recibirán asistencia para la impresión de las boletas.

Asimismo, se recuerda que el pago puede realizarse a través de Home Banking o en los puntos habilitados de Santa Fe Servicios.

Desde la Oficina de Catastro se invita a los contribuyentes a gestionar sus boletas y cumplir con el pago de las cuotas correspondientes dentro de los plazos establecidos.