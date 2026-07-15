Villa Ocampo: Capacitación para instituciones de la sociedad civil sobre formalización y regulación

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, en articulación con el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC), invita a participar de una capacitación destinada a integrantes de instituciones de la sociedad civil.

Durante el encuentro se abordarán temas fundamentales para el funcionamiento y fortalecimiento de las organizaciones, entre ellos la formalización y regulación de las instituciones, la subsistencia de las personas jurídicas, y los estatutos y sus modificaciones.

Los interesados deberán realizar una inscripción previa comunicándose al teléfono 3482-330147, por correo electrónico a [email protected], o completando el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/wLDtD2oBBZnXESu18

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a todas las instituciones de la sociedad civil a participar de esta propuesta de capacitación, que brindará herramientas para fortalecer su organización y facilitar el cumplimiento de la normativa vigente.