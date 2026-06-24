Las Toscas: Invitan a una jornada recreativa para promover la salud mental y los hábitos saludables

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y busca fortalecer los vínculos comunitarios a través del deporte y la recreación.

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Recreación y Desarrollo Deportivo, junto a la organización Nueva Vida, invitan a la comunidad a participar de una jornada recreativa orientada a la promoción de la salud mental y los hábitos de vida saludables.

La propuesta se enmarca en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el objetivo de generar espacios de prevención, reflexión y encuentro para personas de todas las edades.

Durante la actividad se desarrollarán juegos, propuestas al aire libre y diversas dinámicas recreativas destinadas a fomentar el bienestar emocional, la integración social y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Desde la organización destacaron la importancia de construir espacios de participación que promuevan estilos de vida saludables y contribuyan a consolidar una comunidad más inclusiva, solidaria y comprometida con el cuidado integral de las personas.

La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada de recreación, aprendizaje y convivencia.