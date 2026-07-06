En tiempos donde estar ocupados parece una virtud, el corazón sigue marcando su propio ritmo. No entiende de agendas ni de urgencias acumuladas. Ese fue el punto de partida de la entrevista en Conversaciones HOY con el cardiólogo Mateo Cian, quien fue invitado para hablar sobre prevención cardiovascular, pero terminó abriendo una conversación mucho más amplia sobre cómo vivimos, cómo dormimos, cómo comemos, cuánto nos exigimos y qué precio paga el cuerpo cuando naturalizamos el exceso.

Cian fue claro desde el inicio. La cardiología ya no puede pensarse únicamente como una especialidad que aparece cuando el daño está hecho. El corazón, explicó, suele ser la vía final de muchas enfermedades cardiometabólicas: diabetes, obesidad, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, estrés crónico. Factores que, por separado, pueden parecer manejables, pero que combinados no suman, sino que multiplican el riesgo.

La hipertensión arterial fue uno de los grandes ejes de la charla. La definió como el asesino silencioso, porque muchas veces no da señales hasta que el daño ya comenzó.

Según señaló, cerca del 50% de la población argentina tiene hipertensión y una gran parte no lo sabe. La recomendación, entonces, no fue sofisticada, sino urgente. Controlarse la presión. Así de simple.

La conversación también puso el foco en el estilo de vida. Dormir entre siete y nueve horas, hacerlo de noche, alimentarse mejor, hidratarse y moverse no aparecieron como consejos de bienestar, sino como pilares médicos.

Mateo remarcó que el sueño nocturno cumple funciones que no se reemplazan con una siesta larga ni con horas recuperadas en otro horario.

La noche, explicó, es el momento en que el cuerpo libera sustancias vinculadas a la reparación, especialmente a nivel cerebral.

En una sociedad que cena tarde, duerme poco y vive hiperconectada, el descanso dejó de ser una pausa y se volvió un acto de prevención.

La alimentación ocupó otro tramo central.

El cardiólogo fue crítico con los ultraprocesados, los productos de larga duración y las falsas promesas del marketing alimentario.

Sin caer en extremismos, insistió en una idea básica: cuanto más natural sea lo que comemos, mejor.

También cuestionó los discursos rígidos que circulan en redes sociales, desde quienes demonizan la fruta hasta quienes convierten estrategias como el ayuno intermitente o la dieta cetogénica en soluciones universales.

Para Cian, nada sirve para todos. Cada herramienta debe pensarse según la persona, su contexto, su salud y su objetivo.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando habló del consumo de sustancias.

El cardiólogo explicó que el cigarrillo sigue siendo el principal factor de riesgo para enfermar el aparato cardiovascular.

Sobre la marihuana de uso recreativo, advirtió que su impacto más relevante aparece a nivel cerebral, especialmente en la corteza frontal, aunque también puede tener consecuencias cardiovasculares.

En el caso de la cocaína, fue aún más contundente. Puede generar un vasoespasmo coronario y provocar un infarto incluso en un primer consumo. No como metáfora, sino como posibilidad clínica real.

También hubo espacio para hablar de estrés.

Cian diferenció el estrés agudo, útil para reaccionar ante una amenaza, del estrés sostenido durante meses, capaz de enfermar el aparato vascular, alterar el descanso y manifestarse en síntomas como palpitaciones.

Muchas veces, dijo, el corazón se convierte en un punto donde el cuerpo expresa conflictos, duelos, ansiedad o presión psíquica. Por eso, ante ciertos síntomas, el abordaje no siempre termina en una medicación: a veces también requiere terapia, cambios de hábitos y una mirada más integral.

La entrevista, realizada el Radio HOY el 3 de julio de 2026, dejó una conclusión incómoda, pero necesaria: la prevención cardiovascular no empieza en el quirófano ni en la guardia. Empieza mucho antes. En la forma en que dormimos, en lo que ponemos en el changuito del supermercado, en la decisión de controlar la presión, en dejar el cigarrillo, en mover el cuerpo, en no normalizar el cansancio permanente. El corazón no siempre avisa, pero el estilo de vida deja señales todos los días.

Conversaciones HOY volvió a cumplir su premisa: abrir una charla que, aunque parte de una especialidad médica, termina interpelando la vida cotidiana. Porque hablar del corazón, esta vez, no fue hablar solo de enfermedad. Fue hablar de ritmo. De límites. De decisiones pequeñas. Y de la posibilidad de llegar a tiempo.

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Gentileza: Reconquista HOY