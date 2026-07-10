Villa Ocampo: Cristian Marega encabezó una reunión para planificar el desarrollo de Puerto Ocampo

El intendente Cristian Marega encabezó una reunión institucional en la que se expusieron los avances del proyecto de recuperación de Puerto Ocampo, la futura conexión fluvial con Bella Vista y las inversiones que ya ejecuta la Provincia. El objetivo es consolidar un corredor productivo con impacto regional y proyección hacia la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Con una mirada puesta en el desarrollo de las próximas décadas, la Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante el pasado 7 de julio, en el Complejo Cultural y Deportivo Arno, una reunión informativa de planificación estratégica destinada a presentar el estado de situación del proyecto Puerto Ocampo y la futura conexión fluvial con la ciudad correntina de Bella Vista, dos iniciativas consideradas centrales para el crecimiento económico del norte santafesino.

El encuentro reunió a representantes de instituciones intermedias, entidades productivas, concejales, funcionarios, referentes sociales y medios de comunicación, en una convocatoria impulsada para compartir los avances de un proyecto que dejó de ser una aspiración histórica para transformarse en una política pública con obras en marcha y planificación a largo plazo.

Al abrir la jornada, el intendente Cristian Marega destacó que el objetivo fue brindar información precisa sobre el presente y el futuro de una iniciativa que —afirmó— marcará un antes y un después para Villa Ocampo.

“Estamos convencidos de que durante la próxima década nuestra ciudad tendrá un crecimiento exponencial. Muchos de los sueños por los que trabajaron generaciones de ocampenses hoy comienzan a hacerse realidad. Por eso debemos planificar el futuro y convertir este proceso en una verdadera política de Estado, para que quienes vengan continúen el camino del desarrollo portuario, la conexión fluvial y el crecimiento productivo que generará todo este proyecto”, expresó el mandatario.

Marega también remarcó que la futura conexión con Bella Vista permitirá reducir significativamente los costos logísticos para numerosos sectores productivos. Según las estimaciones presentadas, algunos productos podrían registrar una disminución de entre el 35 y el 53 por ciento en sus costos de transporte, fortaleciendo el intercambio comercial entre Santa Fe y Corrientes y generando nuevas oportunidades para las economías regionales.

La exposición central estuvo a cargo del licenciado Guillermo Scarpin, quien realizó un extenso recorrido por la historia de Puerto Ocampo, desde su creación por Manuel Ocampo Samanés en 1887 hasta la actualidad, repasando el funcionamiento del antiguo puerto, la etapa de La Forestal, el cierre de las operaciones ferroviarias y portuarias durante la década de 1960 y las numerosas iniciativas impulsadas por la comunidad para recuperar ese estratégico acceso al río Paraná.

Scarpin sostuvo que el proyecto actual representa el resultado de décadas de trabajo colectivo y explicó que las obras que hoy financia el Gobierno de la Provincia constituyen las inversiones en infraestructura más importantes realizadas en la historia de Villa Ocampo.

Entre ellas mencionó la construcción de los puentes sobre el Paraná Miní, El Pindó, Quencho y Caré, la recuperación integral del terraplén de acceso, la adecuación de los desvíos mediante badenes de hormigón, la futura puesta en funcionamiento de un servicio de balsa entre Puerto Ocampo y Bella Vista y el desarrollo de un puerto multimodal con capacidad para operar cargas provenientes de toda la región.

Durante la presentación también se informó que la Provincia avanza en las negociaciones para adquirir los terrenos donde funcionará la futura terminal portuaria, mientras continúan los estudios técnicos y de prefactibilidad impulsados junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), paso indispensable para definir el proyecto ejecutivo definitivo del puerto.

Otro de los anuncios relevantes fue el avance de la Unidad de Gestión Biprovincial, organismo que permitirá coordinar junto a la provincia de Corrientes la operación de la futura conexión fluvial, consolidando un trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones para potenciar el desarrollo regional.

Si bien se advirtió que el fenómeno climático de El Niño podría afectar los plazos previstos para algunas obras, los expositores coincidieron en que el proyecto mantiene un rumbo definido y una planificación integral que contempla cada una de las etapas necesarias para su concreción.

La jornada concluyó con las presentaciones del Centro Comercial, autoridades del Concejo Municipal y equipos técnicos, quienes expusieron las acciones institucionales y legislativas que acompañarán el desarrollo del proyecto.

Más allá de las obras actualmente en ejecución, el mensaje que dejó el encuentro fue claro: Villa Ocampo comenzó a transitar una etapa de transformación estructural que busca recuperar su histórica vinculación con el río Paraná, fortalecer su perfil productivo y posicionarse como uno de los principales polos logísticos del norte de Santa Fe, con una infraestructura pensada para impulsar el crecimiento económico de toda la región en los próximos años.

Gentileza: Info Central