Las Toscas: Aprehenden a una mujer durante un patrullaje y secuestran cuchillos y una balanza

El procedimiento fue realizado por la Patrulla Urbana Zona Norte. La Policía de Investigaciones intervino para realizar pericias sobre uno de los elementos secuestrados.

Una mujer fue aprehendida en la mañana del 9 de julio durante un operativo de control realizado por personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX en la ciudad de Las Toscas.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:10 horas, mientras los efectivos patrullaban por calle 18, entre 43 y 45, donde identificaron a una vecina de la ciudad.

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una hoja de cuchillo marca Tramontina. Además, en un bolso que llevaba consigo secuestraron un cuchillo de la misma marca y una balanza digital Dinax, elementos cuya procedencia la mujer no pudo justificar.

Ante esta situación, fue trasladada a sede policial en calidad de aprehendida.

Por disposición judicial, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos peritos realizaron una prueba de campo sobre la balanza secuestrada, mientras continúan las actuaciones para determinar si los elementos guardan relación con algún hecho delictivo.

Del procedimiento también fue informada la defensora de turno.