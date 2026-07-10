La UR IX oficializó nuevos nombramientos en dependencias policiales del norte del departamento

Las designaciones fueron dispuestas por el jefe de la Unidad Regional IX, Director de Policía Cristian Soto, y quedaron sujetas al aval del Jefe de Policía de la Provincia.

La Unidad Regional IX de Policía llevó a cabo este 10 de julio un acto en la sede de la Jefatura Departamental General Obligado, donde se oficializaron nuevos nombramientos en distintas dependencias policiales del norte del departamento.

Durante la ceremonia, el jefe de la Unidad Regional IX, Director de Policía Cristian Soto, dispuso las designaciones ad referendum del señor Jefe de Policía de la Provincia para cubrir cargos de conducción en comisarías y subcomisarías.

Los nombramientos son los siguientes:

Comisario Supervisor (G.S.) Rodolfo Daniel Leguizamón , como jefe de la Comisaría 9.ª de Florencia.

, como jefe de la Comisaría 9.ª de Florencia. Inspector (G.S.) Enzo Sebastián Sosa , como jefe de la Comisaría 5.ª de Las Toscas.

, como jefe de la Comisaría 5.ª de Las Toscas. Inspector (G.S.) Nora Soledad Prieto , como subjefa de la Comisaría 5.ª de Las Toscas.

, como subjefa de la Comisaría 5.ª de Las Toscas. Inspector (G.S.) Cristian Eduardo González, como jefe de la Subcomisaría 13.ª de Campo Hardy.

Las nuevas designaciones forman parte de la reorganización interna de la Unidad Regional IX y tienen como objetivo fortalecer la conducción operativa en las distintas dependencias policiales del departamento General Obligado.