Villa Ocampo: Quedó inaugurada la 35ª edición del Interprovincial e Internacional de Vóley

En el estadio de la Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo se llevó a cabo el acto de apertura de la 35ª edición del Campeonato Interprovincial y 28ª edición Internacional de Vóley “Copa Ciudad de Villa Ocampo”, uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y, posteriormente, se realizó la presentación y bienvenida a las delegaciones que llegaron a la ciudad para participar del certamen, tanto en la rama masculina como femenina.

Durante el acto se entregaron las declaraciones de interés al campeonato por parte del Concejo Municipal de Villa Ocampo y de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. En esta última ocasión, el senador Orfilio Marcón hizo entrega de un aporte económico destinado a la organización del evento.

Luego, el vicepresidente de la Asociación Bomberos Voluntarios, Abelardo Cian, dirigió unas palabras a los presentes, destacando el compromiso de quienes hacen posible la continuidad del torneo.

El cierre estuvo a cargo del intendente Cristian Marega, quien brindó la bienvenida a las delegaciones, agradeció el acompañamiento de las instituciones y el apoyo de toda la comunidad ocampense. Finalmente, dejó oficialmente inaugurada una nueva edición del tradicional campeonato, que desde hace 35 años reúne a deportistas para compartir experiencias, fortalecer lazos de amistad y promover los valores del respeto y la sana competencia.