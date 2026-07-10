Las Toscas: Se realizó el Acto Oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina

La Municipalidad de Las Toscas llevó adelante este miércoles el Acto Oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una jornada de profundo sentimiento patriótico que reunió a autoridades, instituciones educativas, representantes de distintos credos, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y vecinos de la ciudad para rendir homenaje a uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia nacional.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Iván Sánchez, acompañado por los concejales, integrantes del Gabinete Municipal, representantes de instituciones intermedias y de la comunidad.

El acto comenzó con una invocación religiosa y bendición compartida por el párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Fr. Juan Chávez, y el pastor Joel Docteur de la ciudad, quienes elevaron una oración por la Patria, sus autoridades y toda la comunidad.



En su mensaje, el intendente Iván Sánchez destacó que “el 9 de Julio representa uno de los hitos más trascendentes de la historia argentina, al recordar el largo proceso iniciado con la Revolución de Mayo de 1810 y consolidado con la Declaración de la Independencia de 1816”. Señaló que aquella decisión fue el resultado del diálogo, los acuerdos y la voluntad de hombres y mujeres que, por encima de sus diferencias, supieron construir un proyecto común para dar nacimiento a una Nación libre y soberana.

Asimismo, el Intendente sostuvo que “la independencia debe ser entendida como un valor que se ejerce y se defiende todos los días, resaltando que hoy se expresa en la vigencia de la democracia, la división de poderes y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y participar activamente en la construcción del bien común”. En ese sentido, convocó a “seguir trabajando con responsabilidad, compromiso y unidad para fortalecer las instituciones y continuar construyendo una ciudad, una provincia y un país con más libertad, desarrollo y oportunidades para todos”.



Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el homenaje artístico preparado por las instituciones organizadoras: la Escuela Nº 6254 «General Enrique Mosconi», la E.P.I. Nº 1124 «Santísima Virgen Niña» y la EESOPI Nº 8125 «José Manuel Estrada», cuyos alumnos ofrecieron presentaciones de danzas tradicionales y expresiones artísticas que evocaron la historia, las costumbres y la identidad nacional. La interpretación de una chacarera, el tradicional Pericón Nacional y una propuesta artística especialmente preparada para la ocasión despertaron el reconocimiento y el aplauso del público presente.

Con este acto, la Municipalidad de Las Toscas reafirmó su compromiso de mantener viva la memoria histórica y fortalecer los valores patrióticos que unen a la comunidad, promoviendo espacios de encuentro donde las nuevas generaciones puedan conocer, valorar y transmitir el significado de nuestra independencia.