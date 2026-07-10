La Tercera Vía Reconquista-Avellaneda que construye la Provincia avanza con cuatro frentes de obra

Así lo informó el ministro de Obras Públcias de Santa Fe, Lisandro Enrico. La obra vial más importante que desarrolla la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en el departamento General Obligado ya tiene un 15 % de avance. “En Santa Fe se hacen obras porque hay una gestión provincial que tomó la decisión de cuidar mucho los recursos de los santafesinos”, destacó el funcionario.

En el corazón del departamento General Obligado, donde Reconquista y Avellaneda conforman el núcleo urbano más poblado del norte santafesino, el Gobierno Provincial encabezado por Maximiliano Pullaro avanza en una de las obras de infraestructura vial más importantes de la región y construye la tercera vía que unirá ambas ciudades.



En este sentido, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, contó que la obra “registra un 15 % de avance general con trabajos simultáneos en pavimento, desagües, movimiento de suelos y pilotaje del puente sobre el Arroyo El Rey”.



“Ya completamos la limpieza y el desbosque mientras que las tareas para la apertura de caja y compactación de suelo alcanza un 85 %. En Avellaneda, las dos capas de suelo-cal llevan un 60% cada una, el hormigón de subbase registra un 20% y el hormigón de rodamiento un 10%”, describió Enrico sobre el estado de los cuatro frentes con los que se desarrollan las tareas.



Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, precisó que “estamos trabajando de manera secuencial en toda la extensión del tramo. Donde el suelo-cal está terminado, avanzamos con el hormigón de subbase, y donde terminamos la subbase empezamos con la capa de rodamiento. Es lo que se puede ver semana a semana: la obra que crece capa a capa en los 2.600 metros, donde esta semana empezamos a trabajar en el terraplén del lado de Reconquista”.



“En Avellaneda, los desagües pluviales nuevos llevan un 85 % de avance, la alcantarilla transversal nueva está completa, el cambio de alcantarilla en calle 25 registra un 50% y el canal revestido un 10 %”, detalló Seghezzo.



Desde la DPV destacaron que un tercio del presupuesto de la obra se destina a la construcción del puente de 210 metros sobre Arroyo El Rey, que demanda la ejecución de 32 pilotes distribuidos en 8 pilas de 4 unidades de 1 metro de diámetro con aproximadamente 20 metros de excavación cada uno.



Con los trabajos iniciados desde la cabecera Avellaneda, 7 de los 32 pilotes están ejecutados: “El pilotaje es la tarea que menos se ve pero es la más crítica en términos de tiempo y de ingeniería. Cada pilote requiere excavación profunda, armado y hormigonado en condiciones de suelo complejas. Arrancamos desde Avellaneda y avanzamos hacia el eje del arroyo de manera progresiva», explicó Seghezzo.



En cuanto a la calzada, la misma tendrá 7,30 metros de ancho con bicisenda y senda peatonal de 1,50 metros, dos rotondas y más iluminación en todo el trazado, con una inversión santafesina que supera los 18.000 millones de pesos. La obra está a cargo de la firma Rovial S.A.

Más obras provinciales en General Obligado

La tercera vía Reconquista-Avellaneda se suma al conjunto de obras que el Gobierno Provincial ejecuta en el departamento General Obligado en los que destacan los puentes Moussy–La Sarita sobre la Ruta Provincial N° 98s, acercándose a su finalización con un 90% de avance; así como la Ruta Provincial N° 32 entre Villa Ana y Tres Bocas, completa e inaugurada, y sobre la que Vialidad Provincial prepara el comienzo de un nuevo grupo de bacheo para reparar distintos tramos en estado crítico de la ruta.



Cabe recordar que la Provincia finalizó en diciembre de 2024 la construcción del puente sobre el Paraná Miní, consolidando el corredor de la Ruta 32 en el que avanza con la prefabricación de vigas e infraestructura para los puentes Quencho y Careé, en el tramo entre la Ruta Nacional N° 11 y Puerto Ocampo; así como el nuevo puente Pindó, que ya se encuentra listo para ser inaugurado en breve.