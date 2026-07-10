Pullaro reivindicó el legado federal de Santa Fe y llamó a construir “una Nación con libertad e igualdad”

En el acto central por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, realizado en Rafaela, el Gobernador sostuvo que la provincia puede mostrarle al país un camino basado en la producción, la educación y el trabajo. Reivindicó el aporte histórico del federalismo santafesino, convocó a sostener la igualdad como desafío de la generación actual y destacó el esfuerzo cotidiano de quienes hacen crecer a la Argentina.

En una jornada cargada de simbolismo patrio y con una fuerte reivindicación del federalismo santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en Rafaela el acto oficial de la Provincia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. El mandatario sostuvo que el legado de 1816 debe proyectarse hacia el presente con una convicción clara: “Con trabajo, esfuerzo y producción se puede construir una Nación con libertad y también con igualdad”.



En su discurso, Pullaro remarcó que la declaración de la Independencia representó “un acto de tremenda valentía” de quienes decidieron asumir el destino del país en un contexto atravesado por conflictos internos y externos. “Hace 210 años, los congresales de las Provincias Unidas entendieron que debíamos empezar a construir un país soberano e independiente. Nadie sabía cómo iba a terminar ese proceso, pero tuvieron el coraje de decidir nuestro propio destino”, afirmó.



El Gobernador dedicó un tramo central de su mensaje a reivindicar el papel histórico de Santa Fe en la construcción nacional. Recordó que la provincia no envió representantes al Congreso de Tucumán porque ya había declarado su independencia un año antes, como integrante de la Liga de los Pueblos Libres liderada por José Gervasio Artigas.



“Santa Fe no estuvo porque no creyera en la patria o en la independencia. Ya había tomado esa decisión desde una mirada profundamente federal, defendiendo la autonomía de las provincias y una República donde ninguna fuera sometida por otra”, expresó. En ese sentido, vinculó esa tradición con la figura del brigadier Estanislao López, a quien definió como uno de los grandes impulsores de la lucha por el federalismo y la igualdad entre las provincias.



Valores y desafíos actuales

Para Pullaro, la independencia dejó como herencia el valor de la libertad, mientras que la responsabilidad de las generaciones actuales consiste en ampliar ese legado mediante la igualdad de oportunidades. “A quienes hoy nos toca gobernar nos corresponde otro desafío: construir igualdad. Tenemos que trabajar todos los días para que ningún argentino pase hambre, para que nadie deje de acceder a un medicamento y para que todos puedan educarse”, sostuvo.



En ese marco, planteó que Santa Fe representa un ejemplo para el resto del país por su matriz productiva y por la capacidad de su gente para transformar el esfuerzo en desarrollo. “Santa Fe y esta ciudad pueden mostrarle un camino al país. Con trabajo, con esfuerzo y con producción es posible construir una Nación diferente, una Nación de iguales, una Nación que tenga libertad, pero también igualdad”, afirmó.



Sobre el cierre de su mensaje, el mandatario reconoció “a cada ciudadano que se levanta temprano y termina tarde su jornada para fortalecer nuestro sistema productivo; a quienes hacen que el campo alimente al mundo, que la industria agregue valor, que las universidades públicas sigan generando igualdad a través de la educación y que nuestros puertos exporten cada vez más”.



Previamente, el intendente Leonardo Viotti dio la bienvenida a las autoridades provinciales y destacó el orgullo de que Rafaela vuelva a ser sede del acto central del 9 de Julio. En su intervención sostuvo que la ciudad comparte con la provincia una identidad basada en el trabajo, la educación y el esfuerzo colectivo, y agradeció especialmente la presencia del gobernador. “Gracias, señor gobernador, porque en sus actos y en el de cada uno de quienes integran su equipo vemos el esfuerzo por representar los valores de nuestros patriotas y por construir, aprendiendo de los errores, una patria mejor todos los días”, expresó.



Participaron de la ceremonia la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Salud, Silvia Ciancio; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el diputado provincial y exgobernador Omar Perotti; legisladores, autoridades provinciales y municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades representativas de Rafaela y la región.