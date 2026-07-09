Las Toscas: La inseguridad de todos los días

Por Carlos Richter

En los últimos días, Las Toscas volvió a ser escenario de hechos delictivos que generan una creciente preocupación entre los vecinos. La sensación de inseguridad aumenta día tras día y, al mismo tiempo, crece el reclamo por respuestas concretas de las autoridades políticas y policiales.

Este no es un planteo motivado por diferencias políticas, sino el reflejo de una realidad que se escucha a diario en las calles, donde cada vez son más los vecinos que relatan haber sido víctimas de robos o hechos de violencia.

Señores gobernantes, es momento de pasar de las promesas a la acción. Si durante la campaña se presentaron propuestas en materia de seguridad, hoy es el momento de ponerlas en práctica. Los ciudadanos necesitan medidas concretas, mayor prevención y una respuesta efectiva que les devuelva la tranquilidad.

La seguridad no puede seguir esperando. Es una responsabilidad del Estado y un derecho de todos los vecinos.