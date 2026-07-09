Las Toscas: Aprehenden a un hombre por tentativa de robo y violación de domicilio

Una vecina alertó que el sospechoso había ingresado al frente de su vivienda y golpeaba insistentemente la puerta con aparentes intenciones de ingresar. La mujer debió ser asistida por una ambulancia debido al estado de nerviosismo.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la madrugada del 9 de julio en la ciudad de Las Toscas, acusado de tentativa de robo y violación de domicilio, tras un procedimiento realizado por personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 horas, mientras los efectivos realizaban un patrullaje preventivo por calle 106, entre 115 y 117, en el barrio Virgen de la Salud. En ese momento observaron a una persona con ropa oscura y capucha salir de una vivienda y retirarse rápidamente del lugar.

A pocos metros, los uniformados lograron interceptarlo e identificarlo como un hombre mayor de edad, domiciliado en el barrio Pueblo Nuevo de Las Toscas.

Durante el procedimiento, una vecina manifestó que el sujeto había ingresado al sector delantero de su vivienda y golpeaba insistentemente la puerta de acceso con aparentes intenciones de ingresar al inmueble.

Como consecuencia del estado de nerviosismo que le provocó la situación, la mujer debió ser asistida por personal de la unidad sanitaria, que la trasladó al hospital local para su atención.

El sospechoso fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por los delitos de violación de domicilio y tentativa de robo. Del procedimiento fueron informados el Ministerio Público de la Acusación y el defensor de turno.