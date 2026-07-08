Las Toscas: Demoraron a un hombre durante un patrullaje y luego fue aprehendido por un robo calificado

El procedimiento comenzó con una demora preventiva y, tras las averiguaciones, los investigadores determinaron su presunta participación en un hecho delictivo.

Un hombre fue aprehendido en la ciudad de Las Toscas luego de que una investigación policial lo vinculara con un hecho de robo calificado.

El procedimiento tuvo lugar el 7 de julio, alrededor de las 19:50 horas, cuando personal de la Patrulla Urbana Zona Norte realizaba patrullajes preventivos y procedió a demorar al sujeto en el marco del artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial N.º 7.395/75, modificada por la Ley Provincial N.º 14.258.

Tras las diligencias investigativas y un informe elaborado por la Comisaría 5ta., los efectivos establecieron que el hombre estaría involucrado en una causa por robo calificado, en la que resultó damnificado un vecino mayor de edad.

Ante esta situación, los uniformados dispusieron su aprehensión y el traslado a sede policial, quedando el procedimiento a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

También se dio intervención al defensor de turno, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho.