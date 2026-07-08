Villa Ocampo prepara un receso invernal con una agenda cultural, turística y deportiva

La secretaria de Cultura, Maricel Corgniali, repasó en Modo Berni las propuestas que ofrecerá el municipio durante las vacaciones de invierno, el acompañamiento al Torneo Internacional de Vóley y los programas culturales que llegarán desde la provincia.

En la tarde del martes 7 de julio, en el programa Modo Berni, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Villa Ocampo, Maricel Corgniali, quien presentó el amplio cronograma de actividades previsto para las vacaciones de invierno y destacó el trabajo conjunto entre las áreas de Cultura, Deportes y Turismo para consolidar a la ciudad como un importante destino regional durante el receso escolar.

Uno de los ejes principales será el Torneo Internacional e Interprovincial de Vóley, considerado uno de los eventos deportivos más importantes de Villa Ocampo, que volverá a reunir a cientos de deportistas, entrenadores y familias provenientes de distintas provincias y países vecinos.

Corgniali remarcó que, más allá de la organización deportiva encabezada por Bomberos Voluntarios, el Municipio trabaja de manera coordinada para garantizar una excelente recepción a las delegaciones, fortaleciendo la imagen de Villa Ocampo como una ciudad hospitalaria y preparada para recibir grandes acontecimientos.

En ese marco, la Secretaría de Cultura renovó el tradicional Mono Carayá, mascota representativa del turismo local, que volverá a participar de las actividades oficiales del torneo promoviendo la identidad regional y el patrimonio natural que distingue a la zona.

La funcionaria también anunció que durante todo el fin de semana funcionará un puesto de información turística para orientar a los visitantes sobre los principales atractivos de la ciudad, entre ellos la Reserva Natural El Pindó, los recorridos por el Museo Histórico y la Casa de la Cultura, además de circuitos de turismo rural y naturaleza que caracterizan al norte santafesino.

La agenda de vacaciones ya comenzó con talleres de arte, espacios de lectura y actividades recreativas para las infancias. Entre las propuestas sobresalen «Paleontólogos en la Reserva El Pindó», una experiencia educativa que permite a niños y niñas conocer el patrimonio paleontológico local, y «Mini Exploradores de Hongos», destinada a descubrir la riqueza ambiental y la biodiversidad presente en la reserva.

Otra de las novedades será la Vidriera del Arte, instalada en Plaza Belgrano con temática dedicada a la Selección Argentina. Allí se exhiben camisetas históricas de distintos mundiales y se invita a vecinos y visitantes a dejar mensajes de aliento para el seleccionado nacional, transformando el espacio en una propuesta participativa para toda la comunidad.

En el plano artístico, el próximo viernes el Complejo Arno recibirá al prestigioso dúo de música de cámara integrado por Mariano Laurino y Lilia Vieri, quienes llegarán a Villa Ocampo luego de una gira internacional por Barcelona y Madrid. El concierto contará además con la participación especial del Coro Polifónico Municipal, ofreciendo un espectáculo de gran nivel para el público local y regional.

La programación continuará la próxima semana con la presentación de la obra teatral «Agua Fantasma», del grupo La Gorda Azul, que llegará a la ciudad a través del programa provincial Vacaciones Copadas, impulsado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. La propuesta, destinada a toda la familia, busca generar conciencia sobre el cuidado del agua mediante una puesta en escena especialmente diseñada para el público infantil.

Durante la entrevista, Corgniali también destacó la permanente articulación entre el municipio y el Ministerio de Cultura provincial, señalando que continúa abierta la convocatoria del programa Espacio Santafesino, que financia proyectos culturales en las líneas de formación, producción, circulación y eventos. En ese sentido, invitó a artistas, gestores culturales e instituciones a acercarse a la Secretaría de Cultura para recibir asesoramiento en la elaboración y presentación de iniciativas.

Finalmente, la secretaria valoró el desarrollo de la 16ª Peña Guazú, realizada recientemente en Campo Bello, destacando el acompañamiento municipal y el aporte de este tradicional encuentro a la preservación de las costumbres, la gastronomía y las expresiones artísticas que forman parte de la identidad cultural de Villa Ocampo.

Con una agenda que combina deporte, turismo, naturaleza, música, teatro y actividades recreativas, Villa Ocampo se prepara para vivir unas vacaciones de invierno con propuestas pensadas para todas las edades, consolidando su perfil como uno de los principales polos culturales y turísticos del norte santafesino.

Gentileza: Antonio Paré