Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por resistencia a la autoridad y recuperan una bicicleta robada

El sospechoso fue interceptado mientras merodeaba la zona comercial. La investigación lo vincula con varios robos de bicicletas ocurridos en la ciudad.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo aprehendió a un hombre mayor de edad y recuperó una bicicleta denunciada como robada, en el marco de una investigación por distintos hechos de sustracción de bicicletas en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de julio, mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en la intersección de calles 25 de Mayo y Belgrano. Allí observaron a un hombre que merodeaba la zona comercial, mirando de manera insistente el interior de los locales y las bicicletas estacionadas en las inmediaciones.

Al intentar identificarlo, el sospechoso intentó escapar y forcejeó con los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de resistencia a la autoridad.

Como resultado de las tareas investigativas posteriores, la Policía estableció que el hombre estaría vinculado con al menos tres hechos de robo de bicicletas ocurridos en Villa Ocampo. Además, los investigadores cuentan con registros fílmicos en los que se lo observaría participando en estos episodios.

En el marco de la investigación, los efectivos lograron recuperar en la localidad de Las Garzas una bicicleta SLP rodado 29 que había sido denunciada como sustraída el pasado 27 de junio.

Del procedimiento fueron informados el Ministerio Público de la Acusación y el defensor de turno, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los restantes hechos investigados.