Las Toscas: La Municipalidad continúa fortaleciendo el alumbrado público y la infraestructura urbana

La Municipalidad de Las Toscas avanza con nuevas obras para mejorar el alumbrado público y la infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad.

En el marco del plan de mejoramiento de los espacios públicos, se colocaron 19 postes de eucalipto de 9 metros y se instalaron nuevas luminarias LED sobre calle 121 y en las calles 104, 106 y 108, entre 121 y 125. Además, se incorporaron 42 pantallas LED de 150 W, mejorando la iluminación y la seguridad en el sector.

Los trabajos también incluyeron la reparación de luminarias sobre calle 123, el acondicionamiento de la torre de iluminación de la cancha de fútbol y el refuerzo de las tareas de cuneteo, que continúan para optimizar el escurrimiento del agua.

El intendente Iván Sánchez destacó que estas obras forman parte de un plan integral que busca brindar mejores servicios, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para todos los vecinos.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa acompañando el crecimiento de la ciudad y fortaleciendo su infraestructura urbana.