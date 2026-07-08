Gisela Scaglia visitó los estudios del Grupo de Medios Jaaukanigás durante su paso por Villa Ocampo

La diputada nacional aprovechó su recorrida institucional por la ciudad para brindar una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, donde analizó el presente productivo de Santa Fe, la obra pública, el proyecto Puerto Ocampo y el escenario político provincial.

En la mañana del miércoles 8 de julio, el Grupo de Medios Jaaukanigás recibió en sus estudios a la diputada nacional Gisela Scaglia, quien hizo una pausa en su agenda de actividades en Villa Ocampo para participar de una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, acompañada durante su visita por el intendente Cristian Marega.

Durante el diálogo, la legisladora puso el foco en la transformación de la matriz productiva santafesina, al sostener que la provincia atraviesa una etapa de evolución en la que el desarrollo agropecuario se integra cada vez más con la industria y la innovación tecnológica, consolidando un modelo de agro-bioindustria con mayor valor agregado.

Scaglia también resaltó el impacto de la inversión en infraestructura y la obra pública como motor de la economía, señalando que el sector de la construcción registra uno de los niveles de actividad más importantes de los últimos años, impulsando el empleo y fortaleciendo la participación del sector privado.

En el plano político, afirmó que la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe mantiene una dinámica de trabajo basada en el diálogo y el respeto entre las fuerzas que la integran, remarcando que las diferencias se resuelven mediante el consenso y el debate de ideas.

Consultada sobre el proyecto Puerto Ocampo, destacó que se trata de una iniciativa estratégica para el desarrollo del norte santafesino y valoró el compromiso del Gobierno provincial con las obras de conectividad e infraestructura que permitirán potenciar el crecimiento de la región. En ese sentido, sostuvo que los grandes proyectos requieren planificación y una visión de largo plazo para transformarse en herramientas concretas de desarrollo.

Finalmente, la diputada dejó un mensaje de cara a los desafíos políticos venideros, destacando la importancia de mantener el contacto permanente con los vecinos, recorrer el territorio y construir propuestas desde la cercanía con cada comunidad.

Gentileza: Antonio Paré