La Municipalidad de Villa Ocampo, junto a la Comisión Organizadora del Campeonato, informa que ya se encuentra disponible el fixture oficial del 35° Torneo Interprovincial y 28° Torneo Internacional de Vóley «Copa Ciudad de Villa Ocampo», que se disputará del 9 al 12 de julio en nuestra ciudad.

El cronograma reúne los días, horarios y escenarios de cada uno de los encuentros que protagonizarán las delegaciones participantes, permitiendo a jugadores, entrenadores, familias y público en general organizar su participación y acompañar el desarrollo de esta nueva edición del tradicional certamen.

El torneo dará comienzo oficialmente el jueves 9 de julio, con el acto de apertura previsto para las 20:30 horas en el Estadio de Bomberos Voluntarios, sede principal de la competencia, que durante cuatro jornadas recibirá a equipos de distintas provincias argentinas y delegaciones internacionales.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a acompañar este importante evento deportivo, que año tras año posiciona a Villa Ocampo como referente del vóley regional e internacional, promoviendo además el encuentro, la integración y el turismo deportivo.