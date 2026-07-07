Villa Ocampo: Diego Fontana repasó la historia del Torneo Interprovincial de Vóley y su crecimiento

En una entrevista exclusiva con Estilo Propio, el exjugador repasó el nacimiento del tradicional certamen, destacó el legado de quienes impulsaron el proyecto y aseguró que el torneo es hoy un orgullo para toda la comunidad.

En la mañana del martes 7 de julio, el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogó con Diego Fontana, uno de los nombres históricos del vóley de Villa Ocampo y protagonista de los primeros años del Torneo Interprovincial, quien compartió una profunda reflexión sobre el origen, la evolución y la trascendencia que alcanzó el evento deportivo más emblemático de la ciudad.

Durante la entrevista, Fontana recordó que la primera edición del certamen se disputó en 1990, cuando el vóley aún se desarrollaba bajo reglas muy distintas a las actuales y los partidos se extendían durante horas debido al antiguo sistema de puntuación. Sin embargo, remarcó que aquellas diferencias nunca fueron un obstáculo para el entusiasmo con el que jugadores, dirigentes y vecinos comenzaron a construir una competencia que, con el paso del tiempo, se convertiría en un verdadero símbolo deportivo de Villa Ocampo.

El exjugador destacó especialmente la figura del profesor Merche Pez, a quien definió como el gran impulsor del proyecto y uno de los responsables de que el vóley local diera un salto de calidad. Recordó que, hasta entonces, los equipos de la región debían viajar para competir y que la creación del torneo permitió que la ciudad se transformara en sede de un acontecimiento que rápidamente despertó el interés de clubes de toda la provincia y del país.

Uno de los aspectos más emotivos de la charla fue el recuerdo del compromiso que asumió toda la comunidad durante las primeras ediciones. Fontana relató que los deportistas eran alojados en casas de familias ocampenses, en una muestra de hospitalidad que fortaleció el sentido de pertenencia y consolidó la identidad del torneo. Con el crecimiento del evento, esa modalidad dio paso a una organización cada vez más profesional, acorde con la magnitud que fue adquiriendo la competencia.

El histórico referente también puso en valor el trabajo constante de los clubes locales y de las subcomisiones de vóley, a quienes atribuyó gran parte del prestigio alcanzado por el certamen. Señaló que numerosos jugadores que integraron seleccionados nacionales pasaron por Villa Ocampo y afirmó que la excelencia organizativa, la calidad del servicio y el trato brindado a cada delegación son características que distinguen al torneo a nivel nacional.

Sobre el cierre de la entrevista, Fontana convocó a los vecinos a seguir acompañando el Interprovincial, convencido de que el evento no solo fortalece el deporte, sino que también genera un importante movimiento social, turístico y económico para la ciudad. Afirmó que la hospitalidad de Villa Ocampo es uno de los principales motivos por los cuales año tras año cientos de deportistas desean regresar para participar de una competencia que ya forma parte de la historia grande del vóley argentino.

Más de tres décadas después de su primera edición, el Torneo Interprovincial de Vóley continúa siendo mucho más que una competencia deportiva. La historia relatada por Diego Fontana refleja cómo una iniciativa nacida del esfuerzo colectivo logró consolidarse como una marca distintiva de Villa Ocampo, proyectando a la ciudad en el escenario nacional y demostrando que el compromiso de una comunidad puede convertir un sueño deportivo en un legado que trasciende generaciones.

Gentileza: Antonio Paré