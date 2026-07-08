Rojas: «Cuando un productor está tratando de salvar su producción, no puede perder tiempo en un trámite»

El diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas presentó un proyecto de comunicación para simplificar el acceso de los productores agropecuarios a los beneficios previstos en situaciones de emergencia agropecuaria.



Actualmente, cada productor debe realizar un trámite individual para obtener el certificado de emergencia que le permite acceder a exenciones impositivas, créditos y programas de asistencia. La iniciativa presentada por Rojas propone que el Estado emita automáticamente esos certificados para quienes ya estén inscriptos en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) y tengan sus establecimientos dentro de las zonas declaradas en emergencia.



El diputado señaló que la medida beneficiaría especialmente a los pequeños y medianos productores, que muchas veces encuentran dificultades para completar estos trámites en medio de una situación crítica provocada por factores climáticos. «En momentos de emergencia el productor tiene que estar en el campo, no armando una carpeta con papeles o cargando información en una planilla», sostuvo Rojas.



La iniciativa cobra especial relevancia ante los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno de El Niño y la posibilidad de nuevas situaciones de emergencia en distintas regiones de la provincia, lo que vuelve imprescindible agilizar las respuestas del Estado hacia los productores afectados.



«El RUPP ha sido una herramienta muy importante para centralizar la información y funciona muy bien. Podemos aprovechar esa información para que el Estado acompañe a los productores de manera más eficiente. Menos trámites significa más tiempo para atender lo importante y un acceso más rápido a la ayuda cuando más se necesita», concluyó.