Rojas: “El futuro del norte también se construye recuperando la historia de sus pueblos forestales”

Durante la presentación del libro sobre el patrimonio forestal del norte santafesino, Sergio Rojas destacó que la historia y la identidad de la región pueden convertirse en una herramienta para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe Distrito 6 presentó el miércoles 01de julio, en la sede del Consejo de Ciencias Económicas de Reconquista, el libro «Pueblos Forestales del Norte Santafesino. Caracterización, interpretaciones y sistema de recorridos del paisaje foresto industrial».



La obra es el resultado de un proceso interdisciplinario iniciado en 2019, encargado por el gobierno provincial y financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que reunió a destacados especialistas en arquitectura, planificación, antropología social, diseño gráfico, geografía y derecho, como María Laura Bertuzzi, Luis Müller y Marcela Brac, entre otros.

El diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas, autor de un proyecto que busca promover el turismo histórico cultural en los pueblos forestales del norte santafesino, recordó que el trabajo tiene sus antecedentes en 2016, cuando el entonces gobernador Miguel Lifschitz impulsó el Plan del Norte con el objetivo de darle al norte de Santa Fe un protagonismo que históricamente no había tenido. «Esa gestión entendió que no se podía avanzar sin revalorizar primero nuestra historia. Y allí es donde surge esto de empezar a trabajar con bienes culturales del norte, donde los pueblos forestales fueron fundamentales», señaló.

Rojas destacó el valor del material como herramienta para el debate político y territorial, y dejo su mirada respecto a las dificultades que aún persisten para que la identidad forestal del norte se traduzca en políticas concretas. «Este material va a venir muy bien para poder debatir sobre el potencial de los pueblos forestales como promotores del desarrollo regional a través de su historia e identidad, aportando claridad y datos concretos», afirmó. Y agregó: «Esto no es mirar a los pueblos forestales con nostalgia, sino con un acto de justicia y de reconocimiento de lo que significaron, no solo para Santa Fe, sino para toda la República Argentina. Es tomar carrera para saltar hacia un futuro mejor en el norte de la provincia».

Finalmente, el diputado mencionó que los materiales producidos durante el Plan del Norte —incluyendo esta publicación— están disponibles para su consulta en el sitio norteencomun.com.ar, una plataforma, que reúne documentos e investigaciones sobre la historia y el patrimonio del norte santafesino.