Las Toscas: Se llevó a cabo una jornada de vacunación antirrábica para mascotas

La Municipalidad de Las Toscas llevó adelante una nueva jornada de prevención y cuidado de la salud animal, en la que se brindaron servicios gratuitos destinados a las mascotas de la comunidad.

Durante la actividad se aplicaron 185 dosis de vacuna antirrábica y se entregaron 80 desparasitarios, en el marco de las acciones sanitarias que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

Desde la administración municipal informaron que la próxima jornada se desarrollará en el barrio Quompi. La fecha y el horario serán comunicados próximamente para que los vecinos puedan acercarse con sus perros y gatos.

Estas campañas forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el municipio en materia de salud animal, acercando servicios preventivos gratuitos a distintos sectores de la ciudad y fomentando el cuidado responsable de las mascotas.