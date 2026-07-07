Las Toscas: Se entregaron aportes a instituciones y gobiernos locales de la región

La Municipalidad de Las Toscas fue escenario de una nueva entrega de aportes destinados a fortalecer el trabajo que llevan adelante instituciones y gobiernos locales del norte santafesino.

La actividad contó con la presencia del intendente de Las Toscas Iván Sánchez y del senador provincial Orfilio «Chacho» Marcón, quienes hicieron entrega de los aportes al Colegio Virgen Niña Nº 1124, al Club Ex Alumnos, a la Comuna de Tacuarendí y a la Comuna de San Antonio de Obligado.

Participaron además la presidenta comunal de Tacuarendí, Lorena Cardozo, y el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Alé, acompañando a los representantes de las instituciones beneficiadas.

Durante el encuentro, el senador Orfilio «Chacho» Marcón destacó el compromiso de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades. «Felicitaciones por el interés en el bien común, porque trabajan en el sector privado y, al mismo tiempo, dedican su tiempo ad honorem a las instituciones. Este es un importante aporte para sus comunidades», expresó.

Asimismo, valoró la importancia de generar estos espacios de trabajo conjunto, señalando que «en Las Toscas compartimos una jornada muy valiosa junto a gobiernos locales e instituciones, fortaleciendo el diálogo y el compromiso para impulsar acciones que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos».

Desde la Municipalidad de Las Toscas se continúa acompañando y promoviendo iniciativas que fortalecen el desarrollo institucional y el trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones y los gobiernos locales, convencidos de que el esfuerzo conjunto genera más oportunidades para toda la región.