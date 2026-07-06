Villa Ocampo: Avisos Parroquiales

Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del del 6 al 12 de julio de 2026.

AVISOS:

LUNES 6: Santa María Goretti

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

14:30 hs: Rezo del Rosario en el Templo.

15:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

MARTES 7:

14:30 hs: Rezo del Rosario en el Templo.

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

MIÉRCOLES 8:

14:30 hs: Rezo del Rosario en el Templo.

15:00 hs: Misa en el Templo. Novena en honor a la Virgen de Itatí.

16:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello Norte). Luego se hará un compartir fraterno entre vecinos.

19:30 hs: Reunión mensual de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión en el Templo.

JUEVES 9: Nuestra Señora de Itatí

Día de la Independencia

09:30 hs: Tedeum Ecuménico en el Día de la Independencia en el Templo.

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).

16:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Virgen de Itatí (Ingreso a la Ciudad).

VIERNES 10:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

18:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro). Luego Procesión hacia el Polideportivo Comunal.

SÁBADO 11:

09:00 a 13:00 hs: Encuentro Diocesano de Laicos en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San Ramón.

17:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 12: Decimoquinto Domingo durante el Año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela). Luego continúan los tradicionales festejos.

18:00 hs: Misa de Ordenación Presbiteral del Diácono David Herman en Iglesia Catedral (Reconquista).

19:00 hs: Celebración de la Palabra y distribución de la Comunión en el Templo.

OTROS AVISOS

TEDEUM EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA: Estaremos dando gracias por los 110 años de la Declaración de la Independencia de nuestro país, este jueves 9 de julio, a las 09:30 hs., en el Templo Parroquial. Están todos invitados a participar.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS: El próximo sábado 11 de julio se llevará a cabo en nuestro Templo Parroquial un Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por el Secretariado Diocesano de Laicos. Será de 09:00 a 13:00 hs. Finalizará con un compartir fraterno. Están todos invitados a participar.

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS: Este sábado 11 de julio se llevará a cabo un encuentro zonal, en preparación para el Congreso Diocesano de Catequesis. Bajo el lema “Con su Voz en el corazón, anunciamos la esperanza”. Será en la Parroquia de Las Toscas, desde las 14:30hs. Todas las catequistas están invitadas a participar.

ORDENACIÓN DIACONAL: El próximo domingo 2 de agosto será la Ordenación Diaconal del Acólito Fernando Gallard, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Avellaneda, a las 18:30hs. Están todos invitados a participar.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.