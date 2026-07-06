La gestión de Pullaro pone en marcha las reparaciones de rutas santafesinas en el norte provincial

Los trabajos del Gobierno Provincial apuntan a mejorar corredores claves de los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio. Las tareas, con dos frentes simultáneos por contrato, incluyen reparaciones profundas y superficiales en los tramos más deteriorados de la red pavimentada.

En el norte santafesino, donde los corredores viales soportan un tránsito pesado intenso y años de postergación en el mantenimiento, el Gobierno Provincial pone en marcha dos nuevos grupos de reparación que cubrirán rutas clave en los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio.



Antes del comienzo de las obras, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó que “sabemos que hay problemas en las rutas y hay una decisión clara de invertir para repararlas. Mientras padecemos el abandono de Nación en sus propios corredores, la Provincia destina recursos para sostener su red vial. Con licitaciones públicas, abiertas y transparentes se pueden obtener buenos precios y ejecutar trabajos necesarios”.



Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó la metodología de intervención y contó que “el programa combina tres tipos de reparación según el estado de cada sector: bacheo profundo, bacheo superficial y borrado de huellas”.



“El bacheo profundo implica la remoción completa de la sección deteriorada, interviniendo y reciclando las capas inferiores a la carpeta de rodamiento, para reconstruir la estructura desde abajo; se aplica en zonas donde el daño es severo y afecta la base del pavimento. El bacheo superficial, en cambio, actúa sobre la capa de rodamiento cuando las bases están en buen estado, cortando el área dañada, limpiando la superficie y aplicando asfalto nuevo. También está contemplado el borrado de huellas en caso que se necesite”, precisó Seghezzo.



Además, el funcionario provincial destacó que “cada contrato opera con dos frentes simultáneos para maximizar el rendimiento y el territorio cubierto. Los tramos a intervenir se seleccionaron en función del grado de deterioro y el volumen de tránsito, priorizando los sectores más comprometidos de cada corredor”.

Las rutas a reparar

El primer grupo de reparaciones, adjudicado a Savyc S.A. por 13.948 millones de pesos, cubrirá las zonas de Vialidad VII de Vera y I de Reconquista, con intervenciones prioritarias en la Ruta Provincial N° 3 entre Vera y la RP N° 40; la Ruta Provincial N° 40, entre la RP N° 3 y El Arazá; la Ruta Provincial N° 31, entre la Ruta Nacional N° 11 y Tres Bocas; y la Ruta Provincial N° 1, entre Romang y Reconquista.



El segundo grupo de reparaciones, a cargo de Inar Vial S.A. por 5.587 millones de pesos, intervendrá las zonas de Vialidad II de San Cristóbal y IX de Tostado, con foco en la Ruta Provincial N° 2, entre Logroño y Tostado; la Ruta Provincial N° 61; entre Elisa y Soledad; la Ruta Provincial N° 4, entre San Cristóbal y Elisa; y la Ruta Provincial N° 39, entre San Cristóbal y Arrufó.



Está previsto que los trabajos comiencen entre mediados y finales de julio.

Un plan acumulado de mantenimiento

Los grupos de reparaciones de 2026 se suman a un programa sostenido de mantenimiento que el Gobierno Provincial viene ejecutando desde el inicio de la gestión.



En 2024 se completaron 8 grupos de reparación con una inversión actualizada de 75.500 millones de pesos, y en 2025 se ejecutaron 4 grupos adicionales con una inversión actualizada de 27.600 millones de pesos, finalizados o en etapa de cierre.



El conjunto, sumando los 6 contratos nuevos que totalizan unos 50.000 millones de pesos, acumula una inversión superior a los 150.000 millones de pesos en mantenimiento de la red pavimentada santafesina, en menos de tres años de gestión.