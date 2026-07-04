COTELVO saludó a sus asociados por el Día Internacional de las Cooperativas

Al conmemorarse este primer sábado de julio el Día Internacional de las Cooperativas, el Consejo de Administración de COTELVO Servicios saluda a sus asociados y a todos los integrantes del movimiento cooperativo de la región, por mantener un modelo de empresa que contribuye a la justicia social, la inclusión y la solidaridad.

Las cooperativas son instituciones centradas en las personas que pueden ayudar a generar confianza, fortalecer la cohesión social y unir a las comunidades en torno a necesidades y aspiraciones compartidas. Son modelos democráticos de propiedad basados en la solidaridad, la participación y el desarrollo sostenible.

Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas también promueven la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. Estos valores otorgan a las cooperativas su carácter particular como instituciones mediante las cuales las personas comparten responsabilidades, ejercen una voz democrática y utilizan la actividad empresarial para promover la dignidad humana, la inclusión social y el bienestar comunitario.