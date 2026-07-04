Provincia capacita a personas mayores en herramientas digitales para acceder a servicios públicos y cuidarse de las estafas

En el marco del programa de digitalización Territorio 5.0, equipos del Gobierno de Santa Fe recorrieron cinco ciudades santafesinas para capacitar a personas mayores en el uso de las plataformas digitales oficiales que permitirán la vinculación digital entre el Estado y la ciudadanía.

El Gobierno de Santa Fe completó la primera etapa de las jornadas de Autonomía Digital para Personas Mayores: una iniciativa que llegó a Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto y reunió a más de 400 personas mayores dispuestas a adquirir para gestionar trámites de forma independiente, reduciendo la brecha digital y ganando confianza en el mundo digital.



La propuesta forma parte de Territorio 5.0, el programa de digitalización del Estado santafesino que tendrá funcionamiento pleno desde este 1 de julio. Su punto de partida es un desafío concreto del proceso de transformación digital: a medida que más servicios públicos migran a canales digitales, también resulta necesario generar acompañamiento para que todas las personas puedan utilizarlos. Las jornadas de Autonomía Digital son una de las respuestas que viene desarrollando el Gobierno provincial.

ID Ciudadana y Domicilio Digital

Durante los encuentros de capacitación, los participantes conocieron y practicaron el uso de las plataformas digitales de la Provincia: desde la creación de la ID Ciudadana y el acceso al Domicilio Digital, hasta la realización de trámites a través del Portal de Gestiones Ciudadanas y la Atención Virtual.



Según la disponibilidad de cada ciudad, también se trabajaron servicios de organismos provinciales como API, EPE y ASSA, además de plataformas digitales locales. Las jornadas fueron organizadas por el Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo y las instituciones de cada localidad: municipios, organismos provinciales, prestadores de servicios y organizaciones territoriales. En Rosario participó además la Universidad Nacional de Rosario a través de sus programas vinculados con personas mayores.



Reducir la brecha digital, acompañar a las personas mayores y “explicarles cada transformación que llevamos adelante es parte de la innovación del Gobierno de Santa Fe”, definió el subsecretario de Innovación Pública, Juan Martín Atencio. A medida que el Estado se transforma, “tenemos la responsabilidad de que cada ciudadano pueda entender, usar y sentirse parte de ese cambio”, amplió.



Las capacitaciones no se plantearon como clases teóricas. Cada jornada fue un espacio de práctica: los participantes llegaron con sus celulares, hicieron preguntas, resolvieron dudas y completaron gestiones reales.



Una integrante del Club de Abuelos de Reconquista, Elba Petroli, comentó que la capacitación le permitió acercarse a estas herramientas y entender que lo central es “perderle el miedo a la tecnología”. Y agregó: “Por más grandes que seamos, lo podemos hacer”.

Ciberseguridad: cómo cuidarse de las estafas

Las jornadas incluyeron un bloque de seguridad informática, con recomendaciones prácticas para navegar con más confianza y menos exposición al riesgo. Algunos de los ejes fueron los siguientes:

Si llega un mensaje de WhatsApp, SMS o correo que pide actuar con urgencia, desconfiar antes de responder.

Si alguien pide claves, códigos de verificación o datos bancarios, no compartirlos.

Si un familiar pide dinero por mensaje, llamar por teléfono antes de hacer una transferencia.

Si una página dice ser oficial, revisar que la dirección termine en gob.ar.

Si llega un enlace desconocido, no abrirlo hasta verificar de dónde viene.

Si una persona recibe una llamada sospechosa, cortar y comunicarse por los canales oficiales.

Si usa una computadora o celular compartido, cerrar sesión al terminar.

Si tiene dudas, consultar antes de avanzar: pedir ayuda también es una forma de cuidarse.



Al finalizar cada encuentro, los participantes recibieron instructivos en formato PDF para que puedan consultarlos cuando lo necesiten o compartirlos con otras personas de su entorno.



La primera etapa validó una metodología flexible: acompañamiento presencial, práctica sobre situaciones reales y adaptación a cada territorio. El paso siguiente es escalar ese modelo: se trabaja en herramientas para que municipios, comunas e instituciones puedan replicar las jornadas en sus propias comunidades.



El objetivo es que la transformación digital del Estado se traduzca en más posibilidades de acceso, participación y autonomía para todas las personas.