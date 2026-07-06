Schueri: ¿Estábamos mejor con Alberto, Cristina y Massa?

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Carlos Alberto «Carli» Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y mano derecha del gobernador Axel Kicillof, construyó la narrativa proselitista de la campaña presidencial de Axel Kicillof: “estábamos mejor en el 2023”; frase sagrada que inmediatamente, como un mantra, se propagó entre el peronismo y hoy es utilizada como argumento de debate contra Javier Milei.

¿Estábamos mejor en diciembre del 2023 que hoy día?. Veamos:



Dice el economista Agustín Etchebarne respaldándose en fuentes del INDEC, Ministerio de Economía, BCRA y FMI: “en 2023 Argentina no estaba mal, estaba al borde del colapso; en un proceso avanzado de hiperinflación y con una inflación anual del 211,4%. En diciembre había sido del 25,5% mensual; mayorista 54% mensual; con una pobreza del 42% e indigencia del 12%. Teníamos un déficit primario del 2,9% del PBI y un déficit financiero del 6%, con reservas netas del BCRA negativas en USD 11.200 millones; mientras la actividad económica en diciembre 2023 cayó 4,5% interanual”.



Etchebarne concluye que: “eso no era estar mejor. Era vivir de emisión, deuda, cepo, atraso tarifario, reservas prestadas y una bomba inflacionaria que pagaban los trabajadores y los pobres. Además, dejaron un sistema educativo destruido, la mitad de los egresados no comprende textos, y el 75% tiene un pésimo nivel de matemáticas”.



El periodista Beto Valdéz reveló que al dueño del Grupo Insud Hugo Sigman, quien “se movió como el verdadero dueño de las decisiones sanitarias en el país, dictando leyes de patentes a su medida, sosteniendo al mercado nacional a través del lobby de CILFA y tejiendo alianzas con figuras de la talla de Juan Manzur, Ginés González García y el propio Alberto Fernández” se le terminó el aura.



El posteo de Valdez prueba que hasta el 2023 vivíamos en una economía “corruptamente regulada” que, como parpadear, admitirlo resultaba un acto reflejo del cual no nos preguntábamos porque lo hacemos, y de la cual pocos o muchos, pero no todos, de eso estamos seguros, sacaban una gran tajada.



El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezado por Federico Sturzenegger eliminó o modificó más de tres mil regulaciones, entre ellas centenares de reformas administrativas y económicas impulsadas mediante la Ley Bases y distintos decretos.

Cada restricción sabíamos, o en el más ingenuo de los casos presumíamos, que beneficiaba a alguien del Estado que cobraba para ser permisivo (como las SIRAS de importación que dejaron coimas de entre 1.500 y 7 mil millones de dólares). Pero, ¡a no hacerse los selectivamente ofendidos sólo con funcionarios y políticos inmundos!; del otro lado del mostrador había empresarios que pagaban esos sobornos para ser beneficiados – inclusive por sobre su propia competencia- con el dinero de todos, bajo el moral y socialmente aceptable argumento de “dar trabajo”. ¿Serían acaso los mismos que hoy protestan de manera escandalosa (en no pocos casos fingida) porque cierran fuentes de trabajo que ellos mismos deberían mantener abiertas?. ¿No lo hacen porque desaparecieron las prebendas?, ¿Porque no tienen ganas de salir a competir?; o quizás debido a la actual “no política” (como suele decir Maximiliano Pullaro) de Javier Milei que “desanima a los sectores productivos”. Examen multiple choice abierto.



Si fueran reales los datos que nuevamente acaba de arrojar el último informe de Apyme (que por nada en diciembre del 2023 llamaba a votar por Sergio Massa porque “representa el desarrollo productivo”) en poco tiempo (segundo semestre vaticina Apyme) habrá un problema social de proporciones en este país

Pullaro escudriña el horizonte electoral 2027

Durante el acto de inauguración del edificio anexo de Tribunales en esta capital, el gobernador Maximiliano Pullaro pareciera que comenzó a ensayar la línea discursiva de su campaña reeleccionista 2027 incorporando, por ejemplo, a su léxico la palabra “contribuyente” (definición arraigada entre los funcionarios y políticos norteamericanos: “el dinero de los contribuyentes”) junto al más argento “ciudadanos”, como cuando aclaró que la obra que estaba inaugurando “no la pagó la Corte, ni Pullaro, sino todos los santafesinos”, empoderando de esa manera a “los contribuyentes” cuyo dinero (que envía al Estado a través de los impuestos) “cuando no se roba, alcanza”.



Pullaro, quien junto al presidente de la Corte Suprema Rafaela Gutiérrez no dejaron de pasarse facturas políticas durante todo el acto, remató su discurso con el agregado (que seguramente será leitmotiv de campaña) “imparable” a la frase “Provincia invencible de Santa Fe”, acuñada por el Brigadier Estanislao López y que desde el primer día de gestión incorporó en sus discursos.

Ley electoral: bandera a cuadros de inicio de la carrera 2027

El socialismo puso en aprietes al radicalismo con un proyecto de ley electoral que disiente con los dos temas icónicos del gobierno: boleta “a la cordobesa” para las elecciones generales, y elevar el umbral para sentarse en una banca.



El PS propone las cinco boletas actuales para las PASO (el radicalismo también) pero las conserva para las elecciones generales (el radicalismo las reduce a dos y con sistema “a la cordobesa”). El radicalismo propone elevar al 5% del padrón general el umbral para acceder a una banca, mientras el PS lo baja al 3%.



La pregunta sería: ¿qué pretenden negociar con los socios radicales?, “hay que pensar en una ley para 20 años, no para la próxima elección únicamente”, respondió, casi de forma, el senador PS “Paco” Garibaldi.



El peronismo “perottista” también ingresó su iniciativa de Código Electoral, que se suma al presentado hace tiempo por los cinco senadores PJ. Ambos textos no cambian el actual sistema de boleta única para las PASO ni generales, y difieren mínimamente en el porcentaje para acceder a una banca. Nada que no se pueda unificar.



El Frente Amplio por la Soberanía de Carlos del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balague se ocupó de redactar asimismo su propio proyecto de ley electoral que, al igual que el peronismo y el PS conserva las actuales cinco boletas para las PASO y las generales, mientras que no establece piso porcentual para acceder a una banca en el caso de los cuerpos colegiados: “sin piso, sistema D´Hondt, como marca la Constitución”, aclara Del Frade.



Dentro de Unidos el diputado evangélico Walter Ghione, se sumó con su Partido UNO a quienes desean ordenar el proceso electoral 2027 con un proyecto que en líneas generales coincide con el de los peronistas, socialistas y el FAS con respecto de la inamovilidad de la actual boleta única, aunque con salvedades para las PASO y generales, de tal manera que para las primarias Ghione propone que se utilice el actual diseño y cantidad, pero para las generales propone tres boletas: gobernador con sus diputados, intendentes con sus concejales y los senadores en la tercera. En la línea (a la cordobesa) de gobernador y diputados e intendente y concejales, el Partido de Ghione propone además agregar la casilla de “voto lista completa”.



¿Cómo reaccionarían los senadores radicales que su categoría, en el caso del proyecto de su propio Partido vaya pegada a la del Gobernador y los Diputados dentro del nuevo diseño de boleta para las elecciones generales?. Por lo poco que pudimos sondear, con reservas. Sospechamos más bien que se inclinarían por la iniciativa de Walter Ghione.

SanCor en etapas judiciales decisivas

Comenzamos este escrito hablando del ecosistema productivo argentino que atraviesa un tremendo cambio de paradigmas, y nada mejor que finalizar con otro símbolo de todo lo que se hizo mal: SanCor CUL.



Por estas horas la Cámara de Apelaciones de Rafaela suspendió la venta de los bienes de la cooperativa láctea al admitir una impugnación presentada por Fidulac. El tribunal ordenó revisar planteos sobre la transparencia del proceso y la fragmentación de la empresa.



Mientras eso pasaba, los abogados Aldo Regali y Juan Bergallo ratificaban y ampliaban ante la Corte Suprema de Justicia el pedido de Jury de enjuiciamiento al Juez de la causa Germán Gelcich, y aguardan que el Tribunal de Alzada resuelva también sobre la apelación de la sentencia de quiebra, la Asamblea de socios, extensión de la responsabilidad al síndico y a la coadministradora por no advertir la integración total del capital de SanCor (donde estaría el multimillonario en dólares pago del royalty de Sancor Seguros), sumado a las denuncias relacionadas con la subvaluación de bienes, y destino incierto de 50 millones de dólares provenientes de SanCor Brasil por la venta de quesos.



Sin contar el pedido de investigación por parte de Fiscalía del incendio en la planta Sunchales (bajo secreto de sumario) donde se habría inutilizado la única máquina que funcionaba allí.