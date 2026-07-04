Brigadistas santafesinos con certificación internacional de Naciones Unidas se suman al operativo de rescate en Venezuela

Provincia envía a Venezuela un equipo de búsqueda y rescate de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios para colaborar tras los terremotos que afectaron a ese país. Los 40 brigadistas cuentan con equipamiento de última generación para intervenir en escenarios de colapso estructural y asistencia humanitaria. La misión también es integrada por tres perros preparados para rescates.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe envía a Venezuela una misión humanitaria integrada por 40 rescatistas para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país sudamericano. También serán enviados tres perros, especializados en rescates.



La misión estará a cargo de la brigada especializada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, certificada internacionalmente bajo estándares de Naciones Unidas. Los brigadistas partirán durante la noche de este viernes hacia Buenos Aires, y mañana sábado, abordarán un vuelo desde la Base Aérea El Palomar con destino a Venezuela, donde trabajarán de manera coordinada con equipos internacionales y con las autoridades locales de emergencia.



La brigada santafesina es una de las más capacitadas y equipadas del país para intervenir en escenarios de colapso estructural. Gracias al equipamiento tecnológico incorporado por el Gobierno Provincial, cuenta con capacidad para realizar búsquedas técnicas de personas atrapadas, ejecutar tareas de apuntalamiento de estructuras y brindar asistencia a los damnificados. Se estima que la misión se extenderá entre siete y diez días, en función de las necesidades operativas que determine el comando de emergencia.



El director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, destacó el nivel de preparación del contingente y el respaldo brindado por la Provincia: “Es un orgullo que un contingente de 40 bomberos voluntarios certificados de la brigada de Rescate Urbano se esté preparando para viajar a Venezuela y prestar ayuda en la búsqueda de personas y en las tareas de asistencia humanitaria. Es una brigada altamente preparada, con certificación internacional, que pudo alcanzar este nivel gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de incorporar equipamiento técnico de búsqueda y rescate de primer nivel mundial. Pero, por más tecnología que tengamos, si no contáramos con la calidad humana y el compromiso de nuestros brigadistas, nada de eso sería suficiente”.

Equipo preparado

Respecto de la duración del operativo, Dolce explicó que “este tipo de intervenciones suele demandar entre siete y diez días. Ese plazo puede variar según las necesidades que determine el comando operativo, pero ese es el tiempo habitual que requieren el traslado, el trabajo en el terreno y el regreso”.



Por su parte, el rescatista Andrés Pérez detalló el equipamiento con el que trabajará la brigada una vez desplegada en la zona afectada: “Cuando lleguemos nos asignarán un sector de intervención y comenzaremos las tareas de búsqueda. Contamos con tres sistemas de búsqueda técnica: un geófono, capaz de detectar sonidos en profundidad; una cámara robótica articulada, que permite inspeccionar espacios reducidos e incluso establecer contacto verbal con una víctima; y un escáner que detecta movimientos mínimos, como los provocados por la respiración o el movimiento torácico de una persona que permanece con vida bajo los escombros”.



Finalmente, Pérez destacó el significado que representa esta misión para el equipo santafesino: “Hace muchos años que la brigada se prepara, se capacita y entrena para afrontar un operativo de estas características. Hoy tenemos la oportunidad de poner todo ese conocimiento y esa experiencia al servicio de quienes más lo necesitan y brindar ayuda al pueblo de Venezuela”.