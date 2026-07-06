Las Toscas recibirá al Laurino–Vieri Dúo con un concierto de música clásica, tango y folklore

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a toda la comunidad a disfrutar de la presentación del Laurino–Vieri Dúo, el próximo domingo 12 de julio, a las 20:15 horas, en la Parroquia “Nuestra Señora de Asuncion”.

Será una noche donde el piano y el clarinete se unirán para ofrecer un recorrido por la música clásica, el tango y el folklore, en un espectáculo que invita a emocionarse y disfrutar de la música en todas sus expresiones.

El dúo, integrado por el clarinetista Mariano Sebastián Laurino y la pianista Lilia Sofía Vieri, se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de la música de cámara argentina, gracias a su excelencia interpretativa y a una destacada trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

Durante 2026, los músicos se presentaron en el Palacio Libertad (ex CCK) y realizaron una exitosa gira por España, llevando un repertorio dedicado a compositores argentinos y recibiendo el reconocimiento del público y la crítica especializada por la sensibilidad y calidad de sus interpretaciones.

La entrada es libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta cultural y disfrutar de una velada única junto a dos destacados referentes de la música argentina.