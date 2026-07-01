Villa Ocampo: Se realizará una función de la obra infantil «Agua Fantasma: La Invasión»

La función se realizará el miércoles 15 de julio, a las 14 horas , en el Complejo ARNO , con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La Municipalidad de Villa Ocampo, en articulación con el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, invita a las familias a disfrutar de la obra teatral infantil “Agua Fantasma: La Invasión”, que llegará a la ciudad el próximo miércoles 15 de julio a las 14:00 horas en el Complejo ARNO, con acceso libre y gratuito.

La presentación forma parte del programa provincial “Vacaciones Copadas”, una propuesta cultural que recorre distintas localidades santafesinas con espectáculos destinados a niñas, niños y sus familias, promoviendo el encuentro, la recreación y el acceso igualitario a bienes culturales durante el receso invernal.

“Agua Fantasma: La Invasión” propone una experiencia escénica cargada de humor, fantasía y personajes sorprendentes, invitando al público a sumergirse en una aventura pensada para compartir y disfrutar en comunidad.

Desde el municipio se continúa trabajando para acercar actividades culturales de calidad a todos los vecinos, fortaleciendo espacios de participación, integración y entretenimiento para las infancias y las familias ocampenses.

La invitación está abierta a toda la comunidad para vivir una tarde de teatro, imaginación y diversión en el marco de las vacaciones de invierno.