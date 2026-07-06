Orfilio Marcón confirmó más de $133.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

«Esto busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a las comunidades educativas del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

ARROYO CEIBAL

Escuela Secundaria 8210

$ 4.760.000 equipos de climatización

CARMEN DE AVELLANEDA

Escuela Primaria 6114

$ 12.938.000 refacciones edilicias

VILLA GUILLERMINA

Taller Manual 119

$ 12.620.000 refacciones edilicias

PARAJE KM 41 – CER 632

$ 8.081.000 refacción sanitarios

RECONQUISTA

Escuela Secundaria 385

$ 3.445.000 sistema de agua potable

RECONQUISTA

Escuela Secundaria 593

$ 5.752.000 reparaciones edilicias

RECONQUISTA

Instituto de Artes 5074

$ 7.400.000 equipos de climatización

MALABRIGO

Escuela Secundaria 2057

$ 3.300.000 trabajos de pintura

VILLA GUILLERMINA

Escuela Primaria 6002

$ 7.250.000 para red eléctrica

RECONQUISTA

Escuela Técnica 461

$ 19.677.000 equipamiento electromecánico

AVELLANEDA CFP 3

22.565.000 cerramiento taller

RECONQUISTA

Escuela Secundaria 593

$ 3.311.000 refacciones generales

VILLA GUILLERMINA

Escuela Primaria 863

$ 1.393.000 equipo climatizador

RECONQUISTA

Escuela Primaria 228

$ 6.800.000 cerco medianero

VILLA ANA

Escuela Primaria 6096

2.587.000 equipo climatizador

LA SARITA

Escuela Primaria 6205

$ 11.536.000 mejoras edilicias.