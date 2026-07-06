Orfilio Marcón confirmó más de $133.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

«Esto busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a las comunidades educativas del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

ARROYO CEIBAL
Escuela Secundaria 8210
$ 4.760.000 equipos de climatización

CARMEN DE AVELLANEDA
Escuela Primaria 6114
$ 12.938.000 refacciones edilicias

VILLA GUILLERMINA
Taller Manual 119
$ 12.620.000 refacciones edilicias

PARAJE KM 41 – CER 632
$ 8.081.000 refacción sanitarios

RECONQUISTA
Escuela Secundaria 385
$ 3.445.000 sistema de agua potable

RECONQUISTA
Escuela Secundaria 593
$ 5.752.000 reparaciones edilicias

RECONQUISTA
Instituto de Artes 5074
$ 7.400.000 equipos de climatización

MALABRIGO
Escuela Secundaria 2057
$ 3.300.000 trabajos de pintura

VILLA GUILLERMINA
Escuela Primaria 6002
$ 7.250.000 para red eléctrica

RECONQUISTA
Escuela Técnica 461
$ 19.677.000 equipamiento electromecánico

AVELLANEDA CFP 3
22.565.000 cerramiento taller

RECONQUISTA
Escuela Secundaria 593
$ 3.311.000 refacciones generales

VILLA GUILLERMINA
Escuela Primaria 863
$ 1.393.000 equipo climatizador

RECONQUISTA
Escuela Primaria 228
$ 6.800.000 cerco medianero

VILLA ANA
Escuela Primaria 6096
2.587.000 equipo climatizador

LA SARITA
Escuela Primaria 6205
$ 11.536.000 mejoras edilicias.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar