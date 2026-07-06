Orfilio Marcón confirmó más de $133.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
«Esto busca mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a las comunidades educativas del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
ARROYO CEIBAL
Escuela Secundaria 8210
$ 4.760.000 equipos de climatización
CARMEN DE AVELLANEDA
Escuela Primaria 6114
$ 12.938.000 refacciones edilicias
VILLA GUILLERMINA
Taller Manual 119
$ 12.620.000 refacciones edilicias
PARAJE KM 41 – CER 632
$ 8.081.000 refacción sanitarios
RECONQUISTA
Escuela Secundaria 385
$ 3.445.000 sistema de agua potable
RECONQUISTA
Escuela Secundaria 593
$ 5.752.000 reparaciones edilicias
RECONQUISTA
Instituto de Artes 5074
$ 7.400.000 equipos de climatización
MALABRIGO
Escuela Secundaria 2057
$ 3.300.000 trabajos de pintura
VILLA GUILLERMINA
Escuela Primaria 6002
$ 7.250.000 para red eléctrica
RECONQUISTA
Escuela Técnica 461
$ 19.677.000 equipamiento electromecánico
AVELLANEDA CFP 3
22.565.000 cerramiento taller
RECONQUISTA
Escuela Secundaria 593
$ 3.311.000 refacciones generales
VILLA GUILLERMINA
Escuela Primaria 863
$ 1.393.000 equipo climatizador
RECONQUISTA
Escuela Primaria 228
$ 6.800.000 cerco medianero
VILLA ANA
Escuela Primaria 6096
2.587.000 equipo climatizador
LA SARITA
Escuela Primaria 6205
$ 11.536.000 mejoras edilicias.