Las Toscas conmemorará el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia

El acto oficial se realizará el jueves 9 de julio en la Plaza 23 de Agosto, donde la comunidad rendirá homenaje a una de las fechas más trascendentales de la historia argentina.

La Municipalidad de Las Toscas invita a la comunidad a participar del acto oficial conmemorativo por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 9 de julio, a las 10:00hs, en la Plaza 23 de Agosto, donde autoridades, instituciones educativas, organizaciones y vecinos compartirán un homenaje a una de las fechas más importantes de la historia nacional.

Durante el encuentro se recordará la gesta del 9 de julio de 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas reunidos en el Congreso de Tucumán declararon la independencia, dando origen a una Nación libre y soberana.

Desde el municipio destacaron que la conmemoración representa una oportunidad para renovar los valores de libertad, unidad y compromiso que identifican al pueblo argentino, e invitaron a toda la comunidad a participar de este significativo acto patrio.