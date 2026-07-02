Villa Ocampo: Conmemoración del 209° Aniversario de la Independencia Argentina

La comunidad está invitada a participar de la Oración Ecuménica y del Acto Oficial que se realizarán el próximo jueves 9 de julio en homenaje a la Declaración de la Independencia Nacional.

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a vecinos, instituciones educativas, fuerzas vivas y organizaciones de la comunidad a participar de las actividades programadas con motivo de la conmemoración del 209° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se celebrará el próximo jueves 9 de julio.

La jornada dará inicio a las 9:30 horas con una Oración Ecuménica que tendrá lugar en el Templo Parroquial, como un espacio de reflexión y encuentro espiritual en el marco de esta fecha patria tan significativa para todos los argentinos.

Posteriormente, al finalizar la ceremonia religiosa, se llevará a cabo el Acto Oficial en la Plaza Belgrano, donde autoridades municipales, instituciones y vecinos rendirán homenaje a quienes, en 1816, asumieron el compromiso histórico de construir una nación libre y soberana.

La conmemoración tiene como objetivo mantener viva la memoria colectiva, fortalecer los valores democráticos y reafirmar el sentimiento de identidad y pertenencia que une a todos los argentinos.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se convoca a toda la comunidad a participar de esta jornada patriótica, renovando el compromiso con los ideales de libertad, unidad y construcción colectiva que inspiraron a los protagonistas de la Independencia Nacional.