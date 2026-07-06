Las Toscas: Un motociclista resultó herido tras un accidente de tránsito

El siniestro ocurrió en la intersección de calles 23 y 14. La víctima fue trasladada a una clínica privada para recibir atención médica.

Un hombre resultó lesionado como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en la mañana del 6 de julio en la ciudad de Las Toscas.

Según informó la Comisaría 5ta. de la U.R. IX, el hecho ocurrió alrededor de las 6:50 horas en la intersección de calles 23 y 14.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Pick Up modelo 2017, conducida por un vecino de Las Toscas, y una motocicleta Corven 110 c.c., guiada por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad de Tacuarendí.

Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado sufrió lesiones y fue asistido por una unidad sanitaria, que lo trasladó a una clínica privada de Las Toscas para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 5ta., que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.