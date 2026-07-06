Copa Santa Fe Masculina: Quedó definido el cuadro de octavos de final

La Copa Santa Fe Masculina ya tiene confirmado el cuadro de octavos de final, instancia que se disputará a partido único y reunirá a los mejores equipos de la competencia provincial.

La única llave que aún permanece abierta es la que definirá al rival de Central Córdoba. El equipo rosarino enfrentará al ganador de la serie entre Timbuense y Sportivo Las Parejas.

El encuentro de ida entre Timbuense y Sportivo Las Parejas se jugará el 8 de julio, mientras que la revancha está programada para el 14 de julio, fecha en la que quedará definido el último clasificado a los octavos de final.

Fuente: Estilo Deportivo