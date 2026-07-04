Villa Ocampo: Dos personas resultaron heridas en un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 11

El siniestro involucró a una camioneta y dos automóviles a la altura del paraje Las Mercedes. Los conductores de dos de los vehículos fueron trasladados al hospital.

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido en la noche del 3 de julio sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 865, en el paraje Las Mercedes, jurisdicción de Villa Ocampo.

Según informó la Comisaría 4ta. de la U.R. IX, alrededor de las 22:30 horas se tomó conocimiento del hecho a través de un aviso de Bomberos Voluntarios. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que aún se investigan, habían colisionado una camioneta Toyota Hilux, conducida por un joven mayor de edad domiciliado en el paraje Las Mercedes; un automóvil Volkswagen Bora, guiado por un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Calchaquí; y un Chevrolet Cruze, conducido por un vecino mayor de edad.

Como consecuencia del impacto, los conductores de la Toyota Hilux y del Volkswagen Bora sufrieron lesiones y fueron trasladados por el servicio de emergencias SIES 107 al SAMCo de Villa Ocampo para recibir atención médica.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal del SIES 107, el Grupo Técnico Criminalístico, efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte, Guardia Provincial y Gendarmería Nacional, quienes realizaron las tareas correspondientes para el relevamiento del siniestro y el ordenamiento del tránsito.

Asimismo, se efectuó la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores involucrados, mientras que personal de la Guardia Provincial realizó los respectivos test de alcoholemia, en el marco de la investigación para determinar las causas del accidente.