La Copa Santa Fe define nuevos clasificados en el fútbol masculino y femenino

Durante el primer fin de semana de julio se disputarán cuatro encuentros. Se conocerá al penúltimo clasificado a los octavos de final del torneo masculino y comenzarán a definirse las primeras semifinalistas del certamen femenino.

La Copa Santa Fe continúa su calendario con una nueva fecha cargada de definiciones. El certamen que impulsa el Gobierno de la Provincia y Lotería de Santa Fe, tendrá entre el sábado y el domingo cuatro encuentros que marcarán el avance de la competencia tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

Tras resolverse diez de las doce llaves de la tercera fase del fútbol masculino, este sábado se conocerá al penúltimo clasificado a los octavos de final del torneo.



Desde las 15.30, en el campo de deportes 8 de Enero de la ciudad de Santa Fe, Ciclón Racing recibirá a Colón de San Justo en un duelo entre equipos de la Liga Santafesina.



El ganador de la serie enfrentará al vigente campeón, Unión de Santa Fe, en la instancia de octavos de final. Una vez concluido este cruce, solo restará definir la serie entre Timbuense y Sportivo Las Parejas, que comenzará la próxima semana.



Fútbol femenino: tres series buscan semifinalistas

La Copa Santa Fe femenina también tendrá un fin de semana decisivo, con la disputa de tres de las cuatro revanchas correspondientes a los cuartos de final.



La actividad comenzará el sábado, desde las 15, en Avellaneda, donde Defensores de la Costa recibirá a Unión de Santa Fe, luego del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida.



El domingo continuará la actividad, a las 15, en el campo auxiliar Rafael Batres, Colón de Santa Fe será local frente a Atlético San Jorge, con la ventaja del triunfo por 2 a 0 conseguido como visitante en el primer encuentro y la posibilidad de acceder a las semifinales en su primera participación en el certamen.



Desde las 16, en Rosario, Adiur buscará sostener la ventaja obtenida en la ida cuando reciba a Argentino de San Lorenzo, tras imponerse por 2 a 1 en el primer partido.



En las tres series, si el resultado global finaliza igualado, la clasificación a las semifinales se definirá mediante remates desde el punto penal.