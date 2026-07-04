Las Toscas avanza en las gestiones para la conformación de la Junta de Discapacidad

El jueves 2 de julio, en el municipio de la ciudad, el intendente Iván Sánchez recibió a la Subsecretaria de Personas con Discapacidad de la Provincia, Florencia Ottonioli; al Director provincial de Personas con Discapacidad (Zona Centro-Norte), Federico de Los Reyes; y al Director provincial de Desarrollo Territorial Zona Norte, Ramón Domingorena. Del encuentro también participaron la Secretaria de Desarrollo Humano, Mayra Gómez, y el Subsecretario de Acción Social, Néstor Gazzola.

Durante la reunión se trabajó sobre distintos proyectos que forman parte de la agenda conjunta entre el Municipio y el Gobierno Provincial, con el objetivo de seguir fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. En ese marco, uno de los principales temas abordados fue el avance de las gestiones referentes a la Junta de Discapacidad en Las Toscas.

La concreción de esta iniciativa representará un importante avance en materia de accesibilidad e inclusión, acercando este servicio a la comunidad y garantizando una atención más cercana, ágil y equitativa para los vecinos y vecinas de Las Toscas.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando las gestiones necesarias para consolidar este proyecto, reafirmando su compromiso con la construcción de una ciudad cada vez más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.