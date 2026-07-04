La Unión Agrícola de Avellaneda lidera las exportaciones argentinas de sorgo y se ubica entre las principales agroexportadoras del país

La Unión Agrícola de Avellaneda se ubicó como la principal exportadora de sorgo del país durante el primer semestre de 2026 y se posicionó, además, entre las diez empresas agroexportadoras con mayor volumen de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de la Argentina.

Así surge del informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre la base de datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que analiza el desempeño de las empresas exportadoras de los principales complejos agroindustriales argentinos.



En el ranking general, la cooperativa se posicionó en el noveno lugar a nivel nacional, compartiendo un listado integrado por las principales compañías del sector agroexportador.



Uno de los datos más relevantes del informe es el liderazgo alcanzado por la Unión Agrícola de Avellaneda en el complejo sorgo, donde encabezó el ranking de exportadores durante el primer semestre de 2026



A su vez, la cooperativa obtuvo el tercer puesto en el complejo girasol, detrás de Bunge y Aceitera General Deheza (AGD), consolidando también su participación en una cadena que mostró un importante crecimiento durante el período analizado.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señala que, en el primer semestre del año, se registraron 52,3 millones de toneladas en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, volumen que, si bien representa una disminución respecto del mismo período de 2025, continúa ubicándose entre los más altos de los últimos años.

En este contexto, la presencia de la Unión Agrícola de Avellaneda entre las principales empresas exportadoras refleja el trabajo sostenido que la cooperativa desarrolla junto a sus productores asociados y clientes, agregando valor a la producción regional e impulsando su inserción en los mercados internacionales.

El desempeño alcanzado reafirma el compromiso de la cooperativa con el desarrollo de las economías regionales y con una gestión comercial que fortalece la competitividad de la producción agropecuaria del norte argentino.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, sobre la base de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.