Villa Ocampo: Secuestran hierros de procedencia dudosa durante una investigación

Los elementos fueron hallados sobre un alambrado perimetral tras el aviso de una vecina. La Policía investiga si están vinculados a algún hecho delictivo.

Personal del Comando Radioeléctrico de la U.R. IX Villa Ocampo llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación actuada, luego de recibir una alerta sobre la presencia de materiales cuya procedencia era desconocida.

El hecho ocurrió el 21 de junio de 2026, alrededor de las 13:00 horas, cuando una vecina informó a la Policía que sobre un alambrado perimetral ubicado en inmediaciones de calle Santiago Aranda al 1100 había varios hierros de construcción que no pertenecían a su propiedad.

Ante la situación, los efectivos se trasladaron al lugar y constataron la presencia de los elementos mencionados. Considerando que podrían estar relacionados con algún hecho ilícito, procedieron a su secuestro preventivo.

Los materiales quedaron a disposición de la Justicia mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para establecer su procedencia e identificar a sus propietarios.

La causa fue caratulada como Investigación Actuada, continuando las diligencias para determinar si los hierros guardan relación con alguna denuncia por robo o hurto registrada en la zona.