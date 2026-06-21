Villa Ocampo: Secuestran una escalera abandonada durante una persecución

Un hombre huyó al advertir la presencia policial y arrojó el elemento que transportaba. La investigación continúa para determinar su procedencia.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un procedimiento durante la madrugada del 20 de junio que culminó con el secuestro preventivo de una escalera y la apertura de actuaciones por resistencia a la autoridad e investigación actuada.

Según el informe policial, alrededor de las 4:15 horas los efectivos realizaban patrullajes preventivos por calle Los Ibirá Pitá, en el barrio 8 de Octubre, cuando observaron a un hombre trasladando una escalera de color naranja.

Al advertir la presencia de la unidad policial, el individuo emprendió una rápida huida a pie, desoyendo la voz de alto impartida por los uniformados. Durante la fuga, arrojó la escalera que transportaba y logró escapar.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del elemento, que quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para establecer su origen y determinar si guarda relación con algún hecho delictivo denunciado en la ciudad.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al hombre involucrado y esclarecer las circunstancias del episodio.