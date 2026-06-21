20 de Junio histórico: al pie del Monumento renovado, más de 350.000 personas celebraron el Día de la Bandera

La jornada culminó con un multitudinario recital de Abel Pintos, luego del acto central y la Promesa de Lealtad a la Bandera de miles de estudiantes de todo el país. Los festejos se extendieron hasta el anochecer con el Monumento iluminado y, por primera vez en más de diez años, sin el vallado de obra que acompañó los trabajos de restauración que estaban paralizados, y que el gobierno de Maximiliano Pullaro culminó con una inversión de 4 mil millones de pesos.

Rosario volvió a mostrar este sábado una de sus postales más emblemáticas. Miles y miles de personas volvieron a encontrarse frente al Monumento Nacional a la Bandera para celebrar una jornada que, desde la mañana hasta entrada la noche, combinó tradición, cultura y música en un clima de convivencia y participación popular. El espacio se lució plenamente tras las obras de restauración impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro. Más de 350 mil personas se sumaron a los festejos, a lo largo del todo el sábado.



Las actividades habían comenzado con el acto oficial por el Día de la Bandera, al cumplirse el 206º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, que contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; el mandatario provincial y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Luego, alumnos y alumnas de cuarto grado de 11 provincias argentinas prometieron lealtad a la bandera y protagonizaron uno de los actos más significativos del calendario cívico argentino.



El público comenzó a ocupar desde temprano los alrededores del Escenario del Río y acompañó durante toda la jornada las distintas propuestas artísticas, hasta el cierre a cargo de Abel Pintos, quien se manifestó “orgulloso y emocionado” de festejar el día patrio ante una multitud. El cantante ofreció un repertorio especialmente pensado para la celebración, que combinó canciones de su etapa más reciente con clásicos de su trayectoria, entre ellos “Oncemil”, un homenaje a Gustavo Cerati, con “Cactus”, y a Indio Solari con “Jijiji”; “Aquí te espero”; “La llave”, “Sin principio ni final”; entre otras. El cierre fue con “Aurora”, en una versión con Walter Ríos y el Monumento especialmente iluminado para la celebración.



Una fiesta popular frente al río

Desde el mediodía se desplegó la agenda cultural organizada por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe y empresas rosarinas. Los espectáculos musicales se sucedieron como estaba anunciado, en dos escenarios simultáneos, mientras miles de personas recorrían las propuestas gastronómicas, las ferias y los distintos espacios de encuentro y recreación.



En el Escenario Río se presentaron DJ Ioio Ritmo, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen, La Chamba Folk y Alma Pellegrini, antes del show central.

En el escenario Parque se presentaron DJ China, Nazarena Segovia, María Elena Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa.



La programación incluyó un patio de baile con espectáculos y clases abiertas, con la DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria, además de la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral.



Otros puntos destacados fueron el concurso de asado a la estaca, con participantes de distintos puntos del país, las ferias de emprendedores de la Economía Social, de Cultura, del Plan Cuidar y el tradicional Mercado de Pulgas.



En el Galpón 17 se disfrutó la experiencia inmersiva Estación Rosario 300, que utiliza tecnología 4D E-Motion para recorrer la historia de la ciudad, sus monumentos, edificios emblemáticos, muelles y paisajes que forman parte de la identidad rosarina.

Sin vallados, el Monumento volvió a brillar

La conmemoración había comenzado el miércoles pasado con la inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional. Los trabajos, cuya ejecución había quedado paralizada bajo la órbita nacional, fueron concluidos por el Gobierno de Santa Fe mediante una inversión total superior a los 4.000 millones de pesos. La intervención permitió preservar su valor histórico, arquitectónico y cultural, además de garantizar su conservación.



Las intervenciones incluyeron la restauración integral de la Sala de las Banderas, donde se acondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se repararon cielorrasos y se realizaron trabajos de pintura y conservación. También fueron restauradas la llama votiva y numerosas piezas de bronce, entre otras mejoras.